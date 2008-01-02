250 هزار مشترک برق صنعتی در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین دیزج‌نژاد بعد از ظهر امروز در نشست مدیران صنعت برق استان نجان عنوان کرد: در حال حاضر یک‌هزار مگاوات برق در استان یک میلیون نفری زنجان مصرف می شود.

وی افزود: زنجان به ‌لحاظ برخورداری ازویژگیهای خاص جغرافیایی و زیرساختهای لازم گامهای بلندی را درتوسعه کشور برمی‌دارد که ‌این روند نیاز به انرژی‌های مختلف به‌ خصوص انرژی برق را بیش ‌از گذشته کرده‌است.

دیزج نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفت شهرک صنعتی در استان زنجان فعال است و در آینده ننزدیک سه شهرک صنعتی مصوب سفر هیت دولت به استان زنجان به بهره برداری خواهد رسید و در سفر هیت دولت به استان نیز احداث هشت شهرک صنعتی دیگر مورد تصویب قرار گرفت.

دیزج نژاد یادآور شد: در سفر ریاست جمهوری احداث چهار نیروگاه 500 مگاواتی گازی با قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی در استان زنجان تصویب شد که روند اجرای این نیروگاهها کند و نگران کننده است.

در ادامه جلسه معاون شرکت برق منطقه‌ای زنجان گفت: بیش از 53 درصد برق، شرکت برق منطقه‌ای زنجان در بخش صنعت و تولید مصرف می‌شود.

عبدالاحد عبدالهی افزود: شرکت برق منطقه‌ای زنجان بیش از 600 هزار مشترک دارد.

وی افزود: هشت هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان‌های قزوین و زنجان مشترک این شرکت هستند که بیش از 53 درصد برق این شرکت را مصرف می‌کنند.

عبدالهی گفت: بیش از 14 درصد برق این شرکت نیز در بخش‌های کشاورزی و واحدهای کشاورزی مصرف می‌شود.