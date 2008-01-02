همایش ملی طبیعت گردی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در در زنجان، علی پاک منش بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: استان زنجان دارای آثار و جاذبههای طبیعی و منحصر به فردی از جمله دشت سهرین، غار کتله خور، زرین غار، غار خرمنه سر، غار قول جیک و مناظر بسیار زیبای طبیعی دیگری است.
وی گفت: در مسیر شهرستان آببر به ماسوله، شاهد کوههای بسیار زیبایی هستیم که به عنوان پایلوت کوهنوردی و سنگ نوردی در کشور مطرح است.
پاک منش همچنین با اشاره به پدیده بسیار نادر و زیبایی در روستای شکورچی افزود: این منطقه در مسیر روستای نیکپی و در 30 کیلومتری جنوب زنجان قرار گرفته است که به عنوان قلعه لک لکها شناخته شده است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: قلعه لک لکها، محلی مناسب برای مطالعه و بازدید پرنده نگاران و علاقمندان است و میتواند زمینه مناسبی برای جذب گردشگران از سطح جهان باشد.
پاک منش گفت: این منطقه میتواند استان را به عنوان منطقه ویژه طبیعتگردی معرفی نماید.
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