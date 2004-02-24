سه خبر از ورزش هاي رزمي بانوان

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها درگروه سني بزرگسالان و در 2 رشته كاتا و كوميته به مدت 2 روز انجام مي شود.

مسابقات دررشته كاتا بصورت انفردي و از كمربند سبز به بالا و در رشته كوميته از كمربند زرد به بالا در اوزان 55 - 65 و 65+ كيلوگرم برگزار مي شود.

همچنين انجمن ورزش هاي رزمي بانوان كشور يكدوره آموزش استاژ وآزمون سبك اسپورت كيك بوكسينگ را هشتم اسفند ماه در باشگاه ورزشي هدف برگزارمي كند. اين آزمون از كمربند زرد تا مشكلي دان 2 به مدت يك روز برگزار مي شود.

از سوي ديگر مسابقات قهرماني باشگاهها و دستجات آزاد كاراته بانوان كشور هشتم اسفند ماه به ميزباني استان اصفهان در سالن تختي آغاز مي شود.

اين رقابتها در 2 گروه سني جوانان و بزرگسالان دررده كمربند قهوه اي ومشكي در 3 رشته كاتاي انفرادي ، تيمي و كوميته تيمي انجام مي گيرد. مسابقات كوميته به صورت تيمي در اوزان 53-، 60- ، 60+ كيلوگرم انجام خواهد شد.