اظهارات و رفتار غیر صادقانه اتحاد اصولگرایان را مخدوش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی امیری با بیان این مطلب افزود: پس از چند ماه از تشکیل و آغاز فعالیت جبهه متحد اصولگرایان که متشکل از بخشی از اصولگرایان بود و موانعی برای ورود و مشارکت سایر اصولگرایان در این جبهه بوجود آورد، خوشبختانه تلاشی مناسب جهت فراگیر شدن ائتلاف و بالابردن سطح کارآمدی مدیریت انتخابات در اردوگاه اصولگرایان و رفع نواقص اساسی و جزئی آغاز شده است.

وی افزود: متاسفانه تا پیش از این تلاش، فرصت های زیادی هم از نظر زمان و هم از نظر مدیریت کارآمد بر این ائتلاف، از جریان اصولگرا گرفته و دستاویزی برای تشدید اختلافات درون اصولگرایان نیز برای رقبا فراهم شد.

قائم مقام دبیر کل حزب توسعه و عدالت گفت: هر چند ابتکار این تلاش را سه نفر از شخصیت های اصولگرا که خارج از جبهه متحد اصولگرایان بودند، یعنی آقایان دکتر محسن رضایی، دکتر علی لاریجانی و دکتر قالیباف به دست گرفتند، لکن مشی و روش اتخاذی آنها به نحوی بود که اصولا نامهربانی های چند ماه گذشته را نادیده گرفته و با دلسوزی و فداکاری، کار را پیگیری کردند تا آنها طی روزهای اخیر، افق های روشنی از به ثمر نشستن این تلاش ها نمایان و خبر تشکیل جلسه مشترک اصولگرایان در حضور آیت الله مهدوی کنی اعلام شد. هر چند مباحث مطروحه در این جلسه ، نتایج مناسبی هم در برداشته ، لکن فارغ از نتایج جلسه، اصل تشکیل چنین جلسه ای با آن ترکیب، نوید آغاز حرکتی مبارک بود که امید است در ادامه به نتایج دلخواه ختم شود.

وی ادامه داد: با این حال ، هر حرکت امیدبخشی می تواند به صورت طبیعی آفت هایی داشته باشد که سنگ اندازی مخالفان هم به آن افزوده شده و حساسیت ها را افزایش دهد. بنابراین هوشیاری همه اصولگرایان به منظور حداقل کردن این آسیب ها، نکته ای است که باید مدنظر باشد.

امیری با اشاره به برخی نقل قول ها و اظهارنظرهای مطرح شده پس از آن جلسه، آنها را غیر هوشیارانه خواند و گفت: جای تعجب است که این اظهارات حکایت از مسائلی دارد که واقعیت ندارد و ناچار تکذیب می شود و خود بروز این گونه اخبار و مسائل، مشکلات و موانعی در راه تثبیت وحدت بین اصولگرایان را به وجود می آورد.

امیری در پایان با اشاره به ناخشنودی مخالفان از توسعه وحدت اصولگرایان زیر چتر روحانیت گفت: دوستان باید با هوشیاری مواظبت نمایند که کارشکنی ها را خنثی کنند نه اینکه خدای ناکرده موید این اقدامات شده و یا بهانه به دست آنها بدهند.