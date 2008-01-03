کریسمس، فرصتی برای تعمیق باورهای دینی؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

محمد باقر المهری معاون مراجع دینی شیعیان کویت گفت: اسلام به ایمان دعوت می‌کند و در رسالتهای آسمانی انبیاء گذشته این مسئله نیز آمده، در قرآن سوره آل عمران آیه 45 نیز خداوند بلند مرتبه درباره حضرت عیسی (ع) و بشارت به مریم اشاره می‌کند.

اسلام برای حضرت مسیح(ع) احترام قائل است

باقرالمهری طی صدور فتوایی گفت: مسلمانان باید میلاد حضرت عیسی بن مریم (ع) را به مسیحیان تبریک گفته و خود این مناسبت را به رهبر کاتولیکهای جهان و مسیحیان تبریک گفت و ادامه داد: آرزو می‌کنم زندگی سعادتمندانه ای را در جوی حاکی از صلح، محبت، امنیت و آرامش با تأکید بر گفتگوی ادیان آسمانی، احترام به مقدسات دینی، کتب دیگر اسمانی و انبیاء الهی داشته باشند.

محمد باقر المهری با بیان اینکه اسلام نه تنها به حضرت عیسی و مادرش احترام می‌گذارد، بلکه آنها را نیز مقدس می‌شمارد، افزود: اهل کتاب عقاید و شعائری دارند و اسلام به وجود دینهای آسمانی اشاره کرده است.

همچنین وی این مناسبت را به پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان و دیگر مسیحیان تبریک گفت و اظهار داشت: اسلام از مسلمانان می‌خواهد به دیگران احترام گذاشته و با دوری از تعصب و خشونت، با همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنند.

برگزاری جشن کریسمس در فضای ناآرام عراق

حدود 14 قرن همزیستی مسلمانان و مسیحیان در عراق باعث شده تا مسیحیان این کشور با آزادی شعائر و مناسک دینی خود را برگزار کنند، اما طی سالهای اخیر مسیحیان عراق در حالی کریسمس امسال را جشن می‌گیرند که جوی ناآرام و ناامن در عراق وجود دارد، بنابراین تعداد کمی از مسیحیان مراسم کریسمس را در کلیساها برگزار می‌کنند.

با وجود شرایط ناآرام و ناامن عراق باز هم مسیحیان این کشور به منظور برگزاری مراسم میلاد حضرت عیسی (ع) نیمه های شب در کلیساها جمع شدند تا عید کریسمس خود را برگزار کنند. برخی از آنها می‌گویند: شرایط ناآرام منجر نمی‌شود برای اقامه شعائر دینی خود به کلیساها نرویم.

ندی حازم زنی مسیحی 40 ساله که در یکی از مناطق شرقی بغداد زندگی می‌کند، گفت: هر سال همزمان با این ایام از خداوند می‌خواهیم عراق را حفظ و از کشتار و خشونت بی امان دور باشد. بسیاری از مسیحیان تصور می‌کنند ممکن است مانند سال 2003 کلیساها مورد هدف قرار گیرند و یا انفجار از طریق اتومبیلهای حاوی بمب مانع از برگزاری مراسم عید کریسمس و میلاد حضرت مسیح (ع) در بغداد شود، از این رو کمتر به کلیساها روی می‌آورند.

در این ایام مسیحیان هدایای بسیار زیبایی را خریداری و به این مناسبت به دوستان، نزدیکان و خانواده های خود اهدا می‌کنند.

در بغداد حدود 10 کلیسا وجود دارد که یکی از برجسته ترین آنها در سال 1866 ساخته شد و دیگری کلیسای ارتدکسها است که در سال 1744 و دیگری برای کاتولیکها در سال 1844 بنا شده است و کلیساهای دیگر مذاهب مسیحی در سالهای 1898 و 1841 ساخته شده اند.

بازارهای عراق در این ایام مملو از هدایا و درختان مختلف با شکلها و حجمهای مختلف است که مجسمه بابانوئل یکی از برجسته ترین آنها به شمار می‌رود. همزمانی دو عید قربان و عید کریسمس برای مسلمانان و مسیحیان بسیار خوش یمن تلقی می‌شود.

کریسمس در مصر

با وجود اینکه بیشتر ساکنان مصر مسلمان هستند، اما جشنهای میلاد حضرت مسیح (ع) تقریبا در همه شهرها برگزار می‌شود، به‌طوری‌که جنب‌ و جوش پیش از آغاز سال نوی میلادی در بازارها یادآور جنب و جوش مسلمانان پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان است.

مسیحیان در کشورهای اسلامی چون مصر آداب و رسوم خود را مانند کشورهای غربی برگزار می‌کنند. بازارهای مصر همزمان با فرا رسیدن عید کریسمس هدایا و وسایل خاص این ایام را می‌آورند که درخت کریسمس و بابا نوئل از جمله آنها به شمار می‌رود. مسیحیان مصر ضمن تزئین درخت کریسمس و خرید بابانوئل برای استقبال از سال نوی میلادی، نیمه شب به کلیساها می‌روند و این روز را جشن می‌گیرند.

بنابراین در این کشور در مناطق محلی و تجاری تابلوها و پلاکارتهایی آویزان می‌شود که بر روی آن آغاز سال جدید میلادی را تبریک می‌گویند و از سال گذشته خداحافظی می‌کنند. بابانوئل در خیابانها در مقابل محله‌های تجاری خاص که هدایا و لباسهای کریسمس را می‌فروشند، می‌ایستد و ضمن پخش شیرینی و شکلات میان کودکان، خانواد ها را برای خرید بیشتر تشویق می‌کند.

هتلهای مصر به ویژه در قاهره در این ایام تزئین می‌شوند و خود را برای آغاز سال نوی میلادی و برگزاری مراسم خاص این ایام آماده می‌کنند. گردشگری در این ایام نقش مهمی در مصر دارد، چرا که مسیحیان از کشورهای مختلف به مصر سفر می‌کنند تا در کنار خانواده‌های خود این روزها را جشن بگیرند.

حسین شعرانی یکی دیگر از فروشندگان نیز می‌گوید: خرید بابانوئل، ناقوسهای کوچک و بزرگ، شمعهای رنگی بسیار زیبا و برف شادی بیشترین خرید این ایام به شمار می‌رود، در واقع جنبش این ایام یادآور موسم آغاز سال جدید درسی و ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان است.

کریسمس در امارات فرصتی برای گفتگوی ادیان

مسیحیان امارات همچون مسیحیان کشورهای غربی میلاد حضرت عیسی (ع) و آغاز سال نوی میلادی را در این کشور جشن می‌گیرند و به استقبال سال نو می روند . از این رو هر یک از سازمانها به منظور بهتر برگزار شدن این ایام برنامه‌هایی در نظر می‌گیرند و آنها را از طریق رسانه‌های گروهی مانند رادیو، تلویزیون و یا روزنامه‌ها اعلام می‌کنند. هتلهای بزرگ نیز به مناسبت این ایام برنامه‌هایی دارند که البته آنها را اعلام نمی‌کنند تا جذابیت بیشتری به دنبال داشته باشد.



هتلهای امارات متحده عربی به ویژه در دبی و ابوظبی به منظور آغاز سال نوی میلادی آماه پذیرایی از گردشگرانی هستند که به این مناطق سفر می‌کند، تا جایی‌که در خاورمیانه بیشترین ظرفیت پذیرایی را به خود اختصاص داده اند و بیشترین گردشگران نیز به این مناطق می‌آیند.

افزایش اعیاد اسلامی و مسیحی و پایان سال باعث می‌شود که مسلمانان و مسیحیان در توزیع کیک به خانواده‌های گردشگر در امارات به ویژه در هتلهای مختلف اقدام کنند، چرا که آنها این ایام را فرصتی برای گفتگوی تمدنها و ادیان و فرصت مناسبی برای همزیستی مسالمت آمیز می‌دانند به ویژه هنگامی که با عید قربان مسلمانان همزمان می‌شود.

وسایل تفریح و گردش برای گردشگران در امارات فراهم می‌شود، به ‌طوری‌ که آنها سه روز پیش از میلاد حضرت عیسی (ع) به استقبال این ایام می‌روند. چرا که تعطیلات عید قربان، میلاد حضرت مسیح، آغاز سال نوی میلادی و همزمانی آنها با بهار و پایان سال درسی عاملی برای برگزاری جشنهای مختلف را فراهم می‌کند و باعث ازدحام بسیاری در امارات می‌شود.

کریسمس در کویت؛ تأکید بر احترام و اشاعه صلح جهانی

به مناسبت آغاز سال نوی میلادی، کلیساهای سراسر جهان، همچنین کلیساهای کویت مراسم جشن برگزار می کنند؛ چرا که این ایام فرصتی برای گفتگو و ارتباط آزاد با یکدیگر را فراهم می‌کند. آنها معتقدند که اگرچه مصائب بسیاری در جهان به علت درگیری، جنگ و تفرقه میان مردم وجود دارد، اما کلیساها سعی می‌کنند این ایام را که با عید قربان همزمان شده جشن گرفته، به انسانها احترام گذاشته و صلح را در جهان اشاعه دهند.

مسیحیان این کشور معتقدند که همزمانی عید قربان مسلمانان و آغاز سال نوی میلادی زمینه ای برای احترام به دیگران را فراهم می‌کند و صلح را میان بشر اشاعه می‌دهد و عاملی است تا مسیحیان بتوانند در کنار مسلمانان به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند، از این رو اهانت به هیچ یک از ادیان را مجاز ندانسته و آن را محکوم می‌شمارند.

اقلیت مسلمان کویت حدود 300 هزار نفر هستند که رابطه خوبی با جامعه مدنی این کشور و با مسئولان آن دارند. به همین علت آنها در کلیساها و اماکن عبادی می‌توانند مناسک دینی و شعائر خود را با آزادی کامل برگزار کنند. به ویژه اینکه شب کریسمس را می توانند در بزرگترین کلیسای کاتولیک در پایتخت کویت جشن گرفته و برنامه های خاص این ایام را برگزار کنند.

خرید شیرینی، لباس برای کودکان، همچنین خرید بابانوئول و درخت کریسمس که سمبل آغاز سال نوی میلادی است، شکل بسیار زیبایی به بازارها داده است و مردم سعی می‌کنند این وسایل را به همراه وسایل تزئینی چون کاغذهای رنگی و لامپهای کوچک و بزرگ بخرند و به خانه‌های خود برند.

دمشق؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008

مسئولان و مقامات سوریه آمادگی خود را به منظور برگزاری فعالیتهای مختلف در دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 اعلام کردند. به همین منظور قرار است برنامه‌های متنوع و متعددی در زمینه‌های دینی، فرهنگی، اندیشه‌ای، ادبی، هنری و همچنین نشستها، همایشها و نماشگاههایی در سال 2008 در دمشق برگزار شوند.

مسئولان سوریه طی ماههای گذشته به ساماندهی تعدادی از اماکن باستانی، تاریخی و معروف این شهر پرداختند تا بتوانند پذیرای گروه زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان در این سال باشند. دمشق دارای جایگاه ویژه‌ای در زمینه علم، فرهنگ، سیاست و هنر از 7 هزار سال پیش از میلاد است که حفاریهای نزدیک آن، این شهر را قدیمی‌ترین پایتخت در جهان قرار داده است.



به مناسبت انتخاب " دمشق؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 "خیابانها و میادین شهر دمشق به مکانی فرهنگی تبدیل می‌شوند، حتی اماکن عمومی چون مدارس و بیمارستانها و دیگر اماکن فعالیتهایی به این مناسبت انجام می‌دهند؛ چرا که از ماهها پیش به منظور برگزاری برگزاری نمایشگاه، نمایش و تئاتر ساماندهی شدند.

این در حالی است که سال گذشته شهر حلب پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده بود که در آن همایشها و نشستهای اسلامی بسیاری جهت معرفی تمدن اسلام و تأثیر آن بر فرهنگی‌های دیگر برگزار شده بود.

برنامه‌های "داکار؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007" پایان یافت

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) طی مراسمی در داکار پایتخت سنگال به برنامه‌های "داکار؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007 " پایان داد.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با اشاره به اینکه داکار پایتخت فرهنگ، علم، معرفت و تمدن در آفریقا طی تاریخ به شمار می‌رود، اظهار داشت: به منظور اهتمام به جایگاه ویژه این شهر برنامه‌هایی به منظور پایتخت فرهنگی جهان اسلام بودن آن در نظر گرفته شد که به فعال‌سازی گفتگوی فرهنگها و ارتقاء روابط بین المللی با کشورهای جهان پرداخت.

این مراسم با حضور مسئولان سنگال و سازمان آیسیسکو برگزار شد که مدیر کل آیسیسکو در اختتامیه برنامه‌های " داکار؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007" افزود: داکار فعالیتهای فرهنگی متنوع و سخنرانیهای بسیاری درباره موضوعات مختلف برگزار کرد. این فعالیتها مقدمه‌ای برای برگزاری اجلاس سران کشوهای اسلامی که در سال 2008 در داکار خواهد بود.

در پنجمین اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که در لیبی برگزار شد، داکار به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شد که نشستها و همایشهای علمی و فرهنگی مختلفی با تمرکز بر نقش مساجد در اشاعه علم و فرهنگ و نقش دستنوشته های اسلامی در حفظ هویت مسلمانان را برگزار کرد.

داستانهای قرآنی؛ بستری برای طرح حکمتهای ژرف

قرآن مجید از روایت و داستانهای بسیاری برخوردار است که مضامین ژرف الهی را با ساده‌ترین و فصیح‌ترین شکل به مؤمنان منتقل می‌کنند. بسیاری از قرآن‌پژوهان معتقدند تأمل در شیوه روایت کردن داستانهای قرآنی می‌تواند پاره‌ای از اصلی‌ترین آموزه‌های انسان‌ساز این کتاب مقدس را نمایان کند .

از سوی دیگر قرآن در درجه اول دارای ساختار داستانی است و از طریق داستانهای قرآنی ارشاد و راهنمایی می‌کند. اما سطح و حجم این ساختار در بخشهای مختلف قرآن متفاوت است و این به علت زبان قرآن است که معنی متعالی قرآن را در چارچوب داستانهای قرآنی آورده است.

سؤالی که برخی از محققان را به خود مشغول داشته هویت هنر داستان در قرآن است. عده‌ای گفته‌اند نوع ادبیات داستانی قرآن متعدد است و شامل داستان کوتاه، داستان بلند و روایت می‌شود. همچنین پژوهشگران به دسته‌بندی زبان و قدرت قرآن در داستان با توجه به مضمون و ارزشهای معنوی توجه می‌کنند. اما آنچه مشخص است حقیقت داستان و صداقت واقعی در آن است.

بر اساس این شیوه محمد عابد الجابری اندیشمند مغربی نیز موضوع داستان قرآن را به شکلی مفصل و بی‌سابقه در کتاب "ورود به قرآن کریم" بررسی و آورده " داستانهای قرآنی پنجره وسیعی است که به ما امکان می‌دهد از جوانب و ابعاد مختلف دعوت حضرت محمد (ص) آگاه شویم ...روابط آن را با تجارب انبیاء گذشته و با اقوام خود مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر می‌خواهد از میان خطابه ها و تجارب، عبرت را استخراج کند." داستانهای قرآنی نوعی ضرب‌المثل هستند. هدف از این داستانها عبرت و موعظه است. بر این اساس جابری می‌گوید: " قرآن کتاب داستان نیست، بلکه کتاب دعوت است که از داستان برای اهداف دعوت استفاده می‌کند."

مجتبی رحماندوست یکی از محققان ایرانی نیز می‌گوید: مشترکات بسیاری میان داستانهای قرآن و داستانهای معاصر وجود دارند بویژه محور امر دراماتیک در داستانهای قرآن. وی به وجود فرقهای اصیل میان داستانهای قرآن و داستانهای انسانی نیز تأکید می‌کند و می‌گوید: داستانهای قرآن، داستانهایی که انسان برای انسان دیگر روایت می‌کند نیستند. رابطه قاری قرآن و مؤلف قصه‌های قرآن رابطه عمودی است و آیه قرآن که " آن از اخبار غیب است،" بر این مسئله تأکید می‌کند.

راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای برای گسترش گفتگو ضروری است

پژوهشگر امور اسلامی عربستان اهمیت تأسیس شبکه‌های ماهواره ای تخصصی در زمینه فرهنگ گفتگو و تسامح در راستای آموزش مردم برای احترام به دیگران را مورد تأکید قرار داد .

عبدالله یوسف محقق امور اسلامی عربستان طی نشستی با ارائه پیشنهادی برای راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای تخصصی در زمینه توسعه و گسترش فرهنگ گفتگو و تسامح اظهار داشت: فرهنگ گفتگو و تسامح باید به عنوان ماده درسی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد تا نقاط مشترک میان ادیان الهی و فرهنگ جلوگیری از اختلاف و احترام به دیگران مورد تأکید قرار گیرد.

وی در ادامه اهتمام رسانه های گروهی را در اشاعه فرهنگ گفتگو مهم خواند و افزود: این مسائل در توسعه فرهنگ محبت و مودت میان مسلمانان با دوری از اختلاف میان مذاهب و مکاتب فکری آنها و حتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است.

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه آموزش قبول دیگران و احترام به نظر آنها ابتدا از خانه و مدرسه شروع می شود و سپس به مسجد و دانشگاه می رسد، تصریح کرد: آموزش از همان سالهای آغازین زندگی کودک منجر می‌شود تا او با احترام به دیگران تربیت شود که در ایجاد آرامش در جامعه و پیشرفت آن، سهیم است.

گفتگوی تمدنها با ترجمه کتابهای مختلف در امارات ارتقا می‌یابد

یک مؤسسه فرهنگی امارات به منظور تشویق نویسندگان جهت افزایش تولیدات فکری و ایجاد فرصتهای جدید برای گفتگوی تمدنها برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته است. مؤسسه محمد بن راشد آل مکتوم برنامه " اکتب" را با هدف حمایت از نویسندگان جوان و کمک به مؤلفان و همچنین تشویق بر تولیدات فکری در زمینه‌های معرفتی در جهان اسلام برگزار می‌کند.

بر اساس برنامه‌های این مؤسسه هدف از اجرای این طرح گشایش فرصتهای جدید برای گفتگو با تمدنهای دیگر به شمار می‌رود که ترجمه کتاب برای این منظور به زبانهای مختلف یکی از آنها خواهد بود. چراکه اشاعه جهانی آن زمینه‌هایی برای معرفی فرهنگ اسلام به جهانیان را فراهم می‌کند که انعکاسهای مثبتی دربرخواهد داشت.

این طرح از شیوه علمی و دقیقی پیروی می‌کند که کمیته مشاوره ای آن شامل نخبگان فرهنگی، علمی، اندیشمندان و نویسندگان از جهان اسلام هستند که به نویسندگان جوان با معیارهایی که دارند، فرصت ارائه آثار سازنده می‌دهند. این مؤسسه با تعدادی از شرکتهایی که به توزیع و نشر کتاب می‌پردازند، جهت توسعه فعالیتهای این طرح قراردادهایی منعقد کرده است.

آگاهیهای دینی جوانان مسلمان قرقیزستان افزایش می‌یابد

مجمع جهانی جوانان مسلمان برنامه‌های آموزشی دینی را به منظور اطلاع رسانی دینی برای جوانان و زنان مسلمان قرقیزستان برگزار می‌کند. مجمع جهانی جوانان مسلمان نشست آموزشی در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان برگزار می‌کند.

این نشستهای آموزشی در 16 دبیرستان قرقیزستان اجرا می‌شود که دارای بخشهای مختلفی است و برنامه‌های تفریحی، مسابقات دینی، سخنرانیهای آموزشی، مسابقات ورزشی چون فوتبال، بسکتبال، شنا و شطرنج را شامل می‌شود که هدف از این طرح آشنا کردن جوانان مسلمان با مبانی و اصول اسلام است تا از این طریق ضمن توسعه و رشد دینی، مهارتهای فرهنگی و معرفتی آنها نیز ارتقاء یابد، زیرا جوانان مسلمان در این کشور نیاز به آشنایی بیشتری با دین و اعتقادات صحیح اسلامی دارند.



همچنین این مجمع برای زنان جمهوری قرقیزستان دوره‌های آموزشی با مشارکت 130 زن برگزار می‌کند. این برنامه‌های 10 روزه شامل برنامه‎های دینی، آموزشی و اجتماعی است که با هدف ارتقاء بیداری دینی و فرهنگی برای زنان، افزایش علم و آگاهی آنها و تشریک مساعی و سهیم شدن آنها در اشاعه فضایل دینی و اصلاحی در جامعه برگزار می‌شود.

برنامه‌های دیگر شامل معرفی اسلام به زنان، شرح احکام مرتبط با زنان، تبیین جایگاه آنها، حقوق زن در اسلام و نقش آنها در ساخت جامعه‌ای پویا به شمار می‌رود. این برنامه‌ها موضوع زنان به طوری کلی و زنان مسلمان به طور خاص را در بر می‌گیرد تا ارزشها و تعالیمی را که دین اسلام بر انجام آن تشویق می‌کند، معرفی کند.

یورش افراطیهای یهودی به مسجد حضرت داود(ع) محکوم شد

در پی یورش گروهی از افراطیهای یهودی به مسجد حضرت داود (ع) در قدس، مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی طی بیانیه ای این یورش و تلاش برای تخریب بخشی از مسجد را به شدت محکوم کرد.

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی طی بیانیه ای آورده است: گروهی از اشغالگران یهودی بخشهایی از قبه مسجد داود (ع) را برداشته و تلاش کردند بخشی از آن را نیز تخریب کنند. آنها به زبان عربی دشمنی خود را نسبت به مسلمانان بر روی دیوارهای مسجد نوشتند و به تمجید یهودیت پرداختند.

همچنین دکتر عبدالله کنعان دبیرکل کمیته امور قدس در اردن نیز فعالیت این یهودیان افراطی را به شدت محکوم و اعلام کرد: این اقدام و تعرضهای مستمر از سوی افراطیهای یهودی، مستقیم مقدسات مسلمانان و مسیحیان را نشانه گرفته است، به ‌طوری‌ که نیروهای نظامی اشغالگران با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی از آنها حمایت می‌کنند. این فعالیتها خشونت را میان مسلمانان و یهودیان افزایش می‌دهد، از این رو از رژیم اسرائیل خواست به سرعت مانع ادامه فعالیتهای یهودیان افراطی شود و به مقدسات اسلامی و مسیحی احترام گذارند.



مسجد داود (ع) در غرب یکی از دیوارهای قدیمی قدس قرار دارد که این مسجد قدیمی، دو طبقه بوده و در زمان خلافت عثمانی ساخته شده است.

تبلیغات فرهنگی سامان‌یافته بهترین راهکار برای حمایت از پیامبر اسلام است

مدیران سازمانهای اسلامی و غیراسلامی در دیدار با دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در مکه به ضرورت حمایت علمای مسلمان از رسول خدا اشاره کرده و اظهار داشتند: بهترین راهکار دفاع از نبی اکرم و معرفی سیره نبوی تبلیغات فرهنگی سامان‌یافته و همکاری با سازمانهای اسلامی به شمار می‌رود.

دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان طی دیدار با رؤسای سازمانهای اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به ضرورت راههای دفاع از حضرت محمد اشاره کرد و گفت: حمایت علمای مسلمان به منظور دفاع از حضرت محمد امری مهم به شمار می‌رود.

شیخ محمد خیرالکیلانی دبیرکل شورای سازمانهای اسلامی اردن در این دیدار اظهار داشت: باید برای دفاع از اسلام در مقابله با تعرضات و اهانت به سبب تعرض به خاتم الانبیاء اقداماتی شایسته انجام داد، از این رو دفاع از حضرت محمد (ص) واجب است و باید که امت اسلام به این منظور راههایی پیش گیرند و علما و اندیشمندان نیز در این اقدام فعالیت کنند.

محمد معطاوی استاد دانشگاه اتونوما مادرید به تلاش فرهیختگان مسلمان این کشور در اشاعه سیره نبوی در جوامع اروپایی با همکاری مراکزی که با نظات انجمن جهانی مسلمانان و مؤسسات اسلامی اروپا فعالیت میکنند اشاره کرد و گفت: ارائه کتابهایی که سیره نبوی را تشریح می‌کند به زبانهای مختلف در کشورهای اروپایی بسیار مهم است.

شیخ تهاتری حاج حسین رئیس شورای اسلامی تایلند نیز دفاع از رسول خدا (ص) را در اسلام واجب خواند و افزود: از بهترین راههای دفاع از نبی اکرم تبلیغات فرهنگی سامان یافته برای معرفی سیره نبوی و همکاری با سازمانهای اسلامی در این زمینه به شمار می‌رود.

شریف الدین هدایت الله معاون رئیس مجلس شورای اندونزی ضمن اشاره به جایگاه مسلمانان در کشورش در راستای یاری نبی اکرم تصریح کرد: همکاری میان امت اسلام و غیر اسلام منجر می‌شود تا با محور قرار دادن جوانب اخلاقی و زندگی رسول خدا زمینه های معرفی سیره نبوی فراهم شود.

مشرف حسین استاد آموزشگاه گفتگوی اسلام و مسیحیت بریتانیا نیز دفاع از رسول خدا را تحقق مصالح مشروع مسلمانان خواند و گفت: فرهیختگان مسلمانان و استادان دانشگاه بریتانیا به منظور معرفی سیره حضرت محمد (ص) تلاش بسیاری می‌کنند و این خود عاملی برای جلوگیری از اهانت به نبی اکرم به شمار می‌رود.

نماینده الازهر در فیلیپین آزاد شد

نماینده الازهر مصر که به اتهام طراحی بمب‌گذاری در فیلیپین بازداشت شده بود، پس از پیگیری‌های رسمی مقامات مصری آزاد شد.

شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر گفت: دولت فیلیپین فرستاده الازهر به فیلیپین را که به اتهام طراحی بمب‌گذاری بازداشت شده بود، آزاد کرد. شیخ محمد احمد موسی فرستاده الازهر پیش از عید قربان دستگیر شده بود. وی مورد حمایت سفارت مصر است، از این رو تدابیر لازم برای آزادی او انجام شد.

شیخ علی عبدالباقی دبیر کل مجمع تحقیقات اسلامی الازهر با تأکید بر اینکه دولت فیلیپین فرستاده الازهر را پس از ارتباطات تلفنی با وزارت خارجه مصر و سفارت مصر در فیلیپین و شیخ الازهر به سرعت آزاده کرده است، یادآور شد: تأخیر در این امر به دلیل عید در این کشور بوده است.

شیخ محمد احمد موسی مدرس زبان عربی و فرستاده رسمی الازهر در فیلپین به شمار می‌رود که در 18 دسامبر ( 27 آذر ماه) به اتهام طراحی بمب‌گذاری ازسوی وی در یکی از مدارس قرآنی شهر کوتاباتو در جنوب فیلیپین بازداشت شده بود. بر اساس توافقنامه رسمی قاهره و مانیل 29 فرستاده الازهر به منظور تدریس قواعد زبان عربی و آموزه‌های دین اسلام به فیلیپین سفر کردند.

نمایشگاه "خطوطی از طلا " در اسپانیا برگزار می‌شود

نمایشگاه "خطوطی از طلا " به منظور تأکید بر وجود تمدن اسلام در ترکیه و شکوفایی هنر خطاطی مسلمانان این کشور شامل دستنوشته‌های تاریخی و تابلوهای مزین به آیات قرآن و احادیث نبوی تا 12 اسفند در مادرید اسپانیا برگزار می‌شود.

میراث ترکیه ارتباط مستندی با خطوط و میراث اسلامی دارد و عدم استفاده از حروف عربی از سال 1923 ضربه بزرگی نه فقط بر میراث ترکیه که بر میراث هنری کتابت خط عربی وارد کرده است. اما امروز ترکیه به شکوفایی بزرگی در تاریخ خود باز می‌گردد و آن دست یافتن به جایگاه خود در نمایشگاه مادرید است که در آن شاهکارهای هنرمندان ترکیه را در دوران عثمانی به نمایش می‌گذارد.

اخیرا در مادرید پایتخت اسپانیا نمایشگاه "خطوطی از طلا " افتتاح شده که توسعه و روند تکوین خط عربی را از قرن 5 تا 20 میلادی به نمایش می‌گذارد، یعنی تا دورانی که خط لاتین جایگزین خط عربی در ترکیه شده است.

این نمایشگاه 96 قطعه هنری که بیشتر آنها آیات قرآن کریم بوده و با طلا و خطوط متنوع در قرنهای متمادی نوشته شده است را به نمایش می‌گذارد. این قطعه‌های نمایشگاه تاریخ شکوفایی و فروپاشی هنر کتابت خط عربی را در ترکیه نشان می‌دهد، به ویژه خیزش زیاد بین دو قرن 15 و 20 تا زمانی که آتاتورک استفاده از خط لاتین را جایگزین خط عربی کرده بود.



این نمایشگاه که با حمایت وزارت فرهنگ اسپانیا برگزار می‌شود، ابتکارات خطاطان مسلمان در استفاده از خطوط قرآن، احادیث نبوی و دستورات عثمان طی 500 سال آورده شده است. دستنوشته‌های تاریخی توسط خطاطان مسلمان شامل تابلوهای تاریخی است که با آیات قرآن تزئین شده اند یا پارچه‌هایی که در منازل ترکیه در قرن 19 آویزان می‌شدند. تابلوهایی از ساختمانهای تاریخی که خطاطان به نقش و نگار در روی آن پرداختند در این نمایشگاه دیده می‌شود.

این نمایشگاه تا 2 مارس ( 12 اسفند) سال 2008 برپاست که فعالیتهای مختلفی شامل هنر، سینما و ادبیات در حاشیه آن برگزار می‌شود که بازگشت تفاهم فرهنگی و تمدنی میان ترکیه و اسپانیا در مقدمه آن قرار دارد. همچنین نخست وزیر ترکیه و نخست وزیر اسپانیا در ژانویه به منظور ترویج تمدنها دیدار می‌کنند.

مشترکات اسلام و مسیحیت در سوریه بررسی شد

مجمع شیخ احمد کفتارو در دمشق طی دیدار با تعدادی از علمای مسلمان سوریه، آلبانی، دانمارک و کانادا گفتگوی تمدنها، تبادل فرهنگی، معرفی اسلام و همزیستی مسالمت آمیز را مورد بررسی قرار دادند.

پیر رامسدل کشیش کپنهاگ نسبت به ارزشهای اسلام و رسالت جهانی مسلمانان اظهار احترام و ضمن رد هر گونه اهانت به اسلام و مسلمانان تصریح کرد: ارزشهای مشترکی میان همه گروههای مسلمان و مسیحی وجود دارد که آنها می‌توانند با رعایت اعتدال و میانه‌روی کنار یکدیگر زندگی کنند. همانگونه که کلیساها و مساجد در کنار یکدیگر قرار دارند. بنابراین ساخت پل ارتباطی غرب و اسلام در راستای معرفی اسلام و اصالت تمدن اسلامی در جهان تلاشی ضروری است.

پروفسور پاتریس برودور از علمای کانادا نیز اظهار داشت: بسیاری از نخبگان جامعه غربی به سوریه سفر کرده اند و تمدن غنی اسلام، اعتدال و میانه‌روی میان گروههای مختلف آن را که در کشورهای اسلامی چون سوریه وجود دارد، از نزدیک دیده اند و زندگی مشترک میان مسلمانان و مسیحیان را تحسین کرده اند.

محمد سوتاری نویسنده و عضو شورای شیوخ اسلامی آلبانی با تأکید بر اینکه مؤسسات دینی سوریه در 5 قاره به آموزش علوم دینی می‌پردازند، افزود: همبستگی بسیاری میان مساجد و کلیساها وجود دارد و کشورهای اسلامی به منظور مبارزه با افکار افراطی و تشریک مساعی در تثبیت امنیت و آرامش تلاش می‌کنند.

صلاح الدین کفتارو مدیر کل مجمع شیخ احمد کفتارو با بیان اینکه همبستگی و همکاری میان گروههای مختلف دینی وجود دارد، تصریح کرد: باید تاریخ اصیل و تمدن اسلامی به همه جهان معرفی شود تا نسلها نیز با روند تاریخی و تمدنی اسلام آشنا شده و راه برای گفتگوی بین تمدنها و ادیان هموار شود.

مشکلات اقلیت مسلمان جهان بررسی می‌شود

مسائل اقلیت مسلمان کشورهای غیر اسلامی از جمله پوشش زنان مسلمان در این جوامع از سوی مجمع تحقیقات اسلامی الازهر بررسی می‌شود. مجلس شورای تحقیقات اسلامی الازهر قرار است به زودی فتوایی را صادر کند که در آن مسائل مهمی که به اقلیت مسلمان در جهان اختصاص دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.

از مهمترین موضوعاتی که در این مجمع بررسی می‌شود مسائل مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و مشارکت در نظام سیاسی غیر اسلامی این کشورها، خرید مسکن برای اقامت، اموالی که سود بانکی دارند، پوشش اسلامی برای زنان مسلمان در این جوامع، حضانت مادران غیرمسلمان از فرزندان مسلمان خواهد بود.