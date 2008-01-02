برای توسعه ورزش همگانی باید فرهنگسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در چهارمین جلسه شورای ورزش همگانی کشور، توسعه این بعد از ورزش را منوط بر فرهنگ سازی دانست و گفت: برای نهادینه کردن ورزش در زندگی مردم باید برنامه های ورزشی به طورمنظم و مستمر تکرار شود.

وی دراین نشست یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی را گسترش فضای ورزشی مناسب اعلام کرد و افزود: باید برنامه ریزی ها قانونمند شوند.

معاون رئیس جمهوربه جشنواره پیاده روی خانوادگی در قزوین و بندرعباس اشاره کرد و گفت: استقبال بی نظیر مردم از این همایش ها حاکی از علاقمندی و استقبال آنها از برنامه های ورزش همگانی است که باید ادامه یابد.

دراین نشست حسام معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی ضمن ارائه برنامه های این معاونت ،از برنامه ریزی به منظوربرگزاری ورزش صبحگاهی در تمامی مدارس تا سال آینده خبرداد.

وی افزود: تاکنون 70 درصد مدارس دراین خصوص برنامه های خود را آغاز کرده اند، اما این تعداد کافی نیست وما تلاش می کنیم به منظور ارتقای سطح سلامتی دانش آموزان این سنت پسندیده را با همکاری وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشوراجرا کنیم.

حسام درخصوص توسعه ورزش همگانی در اقصی نقاط کشورافزود: اقدامات گسترده ای دراین خصوص صورت گرفته است و فدراسیون ورزش همگانی در رشته های مختلف درقالب همایشها و جشنواره های فرهنگی و ورزشی برنامه های جذاب و دیدنی را در دست اجرا دارد.

وی درخصوص فرهنگ سازی برای توسعه ورزش همگانی در کشورگفت: این مساله نیازمند اطلاع رسانی است و باید دراین خصوص گامهای بلندی برداشت.

وی توسعه ورزش همگانی واحیای ورزش صبحگاهی درمدارس را منوط به جلوگیری از موازی کاری در راستای استفاده بهینه از سرمایه های بالقوه کشور و ایجاد امکانات برای تمامی مردم دانست.

حسام درادامه از مسوولان کلیه نهادها و ارگانها خواست تا به منظور توسعه ورزش در میان تمام اقشار کشور برنامه های توسعه ای خود را ارائه کنند.

دراین نشست علاوه بر مسولان ورزش همگانی، نمایندگان شهرداری های قم ، کرج ،اصفهان و شیراز حضورداشتند.