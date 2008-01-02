ارزش معاملات بورس کالای ایران از 420 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز چهارشنبه بورس کالای ایران 66 هزار و 440 تن عرضه در مقابل 118 هزار و 705 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 63 هزار و 40 تن عرضه و در مقابل 118 هزار و 480 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 3 هزار و 400 تن عرضه و در مقابل 225 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ، 55 هزار و 870 تن تیرآهن و میلگرد در 14 رینگ معاملاتی به ارزش 418 میلیارد و 833 میلیون و 830 هزار ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 55/99 و 49/99 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه آلومینیوم، 60 تن شمش آلومینیوم در یک رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش یک میلیارد و 512 میلیون ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 11/0 و 36/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 105 تن انواع کنجاله به صورت نقدی و سلف در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 388 میلیون و 900 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 19/0 و 09/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه ذرت، 90 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 252 میلیون و 900 هزار ریال به صورت سلف در 2 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 16/0 و 06/0 درصد از کل بازار بود.

در گروه شکر نیز 2 هزار تن شکر سفید به صورت نقدی عرضه شد که با وجود تقاضای 30 تن معامله‌ای بر روی آن صورت نگرفت.