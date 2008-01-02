مهمترین اولویت اقتصادی دولت در درگز توجه به مسئله حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر در درگز محمد جواد محمدی زاده عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان درگز افزود: هر روز حدود 450 کامیون از مسیرهای منتهی به درگز تردد می کنند که این حجم تردد توجه به تجهیز، بهسازی، تعریض و نوسازی جاده های این شهرستان را می طلبد.

استاندار خراسان رضوی افزود: تعریض و نوسازی محور درگز به کلات در اولویت کاری دولت قرار دارد.

وی بر ارتقای منطقه مرزی ارتیق در شهرستان درگز با توجه به همجواری با ترکمنستان و نزدیکی به عشق آباد تاکید کرد.

محمدی زاده با اشاره به صعب العبور بودن محورهای منتهی به درگز اذعان داشت: هلال احمر در خصوص تقویت پایگاههای امداد جاده ای و تجهیز این مراکز به امداد هوایی اقدام کند.

وی ادامه داد: بیش از 185 پروژه در شهرستان درگز در حال اجراست که به طور میانگین متوسط تخصیص اعتبارات مربوط به طرح های 60 درصد و پیشرفت فیزیکی هر طرح 42 درصد است.

وی افزود: در پروژه های ملی میزان پیشرفت فیزیکی 70 درصد و در پروژه های مصوب هیئت وزیران پیشرفت فیزیکی 85 درصد است که تلاش بیشتر مدیران شهرستانی برای اجرای سریعتر طرحها را می طلبد.

محمدی زاده از تکمیل پیست اسب دوانی شهرستان درگز با بودجه 800 میلیون تومان خبر داد و ابراز داشت: در کنار این مهم بحث زیر ساختهای گردشگری با تکیه بر مزیتهای شهرستان همچون سایت گردشگری بندیان و چشمه های آب گرم منطقه نیز باید توسعه یابد.

وی با تاکید بر تکمیل کردن دو سد بزرگ درونگر و زنگلانلو در منطقه درگز گفت: این دو سد که اعتبار اجرایشان مشخص شده می توانند مشکل آب منطقه را به راحتی رفع کنند.

استاندار خراسان رضوی شهرستان درگز را دارای ظرفیت های بالای توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی و باغداری و دامپروی عنوان کرد و ادامه داد: در بحث پرورش آبزیان آب گرم و سرد شهرستان درگز دارای شاخصه هایی است که در سایر شهرستان های استان یافت نمی شود.

همچنین در این جلسه مهندس رضا عبدالملکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری به بیان گزارش از روند واگذاری سهام عدالت در درگز پرداخت.

وی اظهار داشت: در مرحله اول واگذاری سهام عدالت در شهرستان 10 هزار و 939 سهم واگذار شده است.

عبدالملکی افزود: در مرحله دوم نیز کار شناسایی واجدین شرایط اتمام یافته تا در این مرحله به تعداد دو هزار و 204 خانوار شناسایی شده 9 هزار و 28 سهم واگذار شود.