حجاج فلسطینی از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، صدها زائر فلسطینی که چند روزی بود در پشت دروازه های ورود به نوار غزه گیر افتاده بودند بالاخره با موافقت دولت مصر از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه خواهند شد.

شاهدان عینی و منابع جنبش مقاومت حماس اعلام کردند که صدها زائر فلسطینی پس از آنکه مقام های مصری به آنها اجازه بازگشت به خانه هایشان از مرزهای مصر داده شد، به سمت رفح حرکت کردند.

طاهر النونو سخنگوی حماس در غزه گفت که طرف مصری به زائران گفته است که به آنها اجازه عبور از رفح داده شده است.

گفتنی است که در پی مخالفت دولت مصر برای عبور زائران از این گذرگاه و امتناع آنها برای عبور از گذرگاه منتهی به سرزمین های اشغالی، امروز صبح این حجاج فلسطینی اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

همچنین طی چند روزه گذشته چند زائر فلسطینی به دلایل مختلف و شرایط بد در اردوگاههای مصری جان باختند.