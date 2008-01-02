  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۰۱

حجاج فلسطینی از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می شوند

دولت مصر پس از سپری شدن چند روز از سرگردانی حجاج فلسطینی در مرزهای این کشور با نوار غزه، موافقت خود را با بازگشت این گروه از زائران خانه خدا از طریق گذرگاه رفح اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، صدها زائر فلسطینی که چند روزی بود در پشت دروازه های ورود به نوار غزه گیر افتاده بودند بالاخره با موافقت دولت مصر از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه خواهند شد.

شاهدان عینی و منابع جنبش مقاومت حماس اعلام کردند که صدها زائر فلسطینی پس از آنکه مقام های مصری به آنها اجازه بازگشت به خانه هایشان از مرزهای مصر داده شد، به سمت رفح حرکت کردند.

طاهر النونو سخنگوی حماس در غزه گفت که طرف مصری به زائران گفته است که به آنها اجازه عبور از رفح داده شده است.

گفتنی است که در پی مخالفت دولت مصر برای عبور زائران از این گذرگاه و امتناع آنها برای عبور از گذرگاه منتهی به سرزمین های اشغالی، امروز صبح این حجاج فلسطینی اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

همچنین طی چند روزه گذشته چند زائر فلسطینی به دلایل مختلف و شرایط بد در اردوگاههای مصری جان باختند.

کد مطلب 615177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها