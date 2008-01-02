هاشمی رئیس هیئت کشتی استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مجمع عمومی هیئت کشتی استان تهران برای انتخاب رئیس جدید این هیئت ساعت 14 امروز در محل آمفی تئاتر اداره کل تربیت بدنی استان تهران با حضور محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، جمشید تقی زاده مدیرکل تربیت بدنی استان تهران و اعضای مجمع برگزار شد.

براساس این گزارش، در پایان رأی گیری حمیدرضا هاشمی با 16 رأی بمدت 4 سال بعنوان رئیس هیئت کشتی تهران انتخاب شد و یوسف سائقی و سبزعلی نیز بترتیب 2 و 1 رأی کسب کردند.

علیرضا رضایی، حمید سوریان و هادی حبیبی نماینده کشتی گیران در انتخابات مجمع عمومی هیئت کشتی تهران بودند.

کمک پنجاه میلیونی به هیات کشتی تهران

پس از انتخاب حمیدرضا هاشمی بعنوان رئیس جدید هیئت کشتی تهران، از سوی اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون کشتی مبلغ 50 میلیون تومان کمک مالی شد تا این هیئت ضمن پرداخت بدهی‌های گذشته برنامه ریزی‌های خود را بهتر از قبل پیش ببرد. اداره کل تربیت بدنی 20 میلیون تومان و فدراسیون کشتی 30 میلیون تومان به این هیئت کمک کردند.



