افتتاح گروه پژوهشی مطالعات جوانان در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس این تفاهم نامه دو گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی جوانان در دانشکده علوم اقتصادی واداری و گروه مطالعات اجتماعی جوانان در دانشکده علوم اجتماعی و انسانی تاسیس می شود.

احمد جعفری صمیمی خاطر نشان کرد: مطابق تفاهم نامه، دانشگاه سالانه 10 پایان نامه تحصیلات تکمیلی را با الویت پژوهشی و حمایت مالی سازمان ملی جوانان جذب و هدایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: دانشگاه مازندران از طریق تعامل با دستگاههای مختلف نسبت به جذب پروژه های تحقیقاتی مشترک با اولویت پژوهشی سازمان ملی جوانان اقدام و این سازمان نیز پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای علمی - پژوهشی 50 درصد هزینه طرحهای مصوب را پرداخت می کند.

دکتر جعفری صمیمی خاطر نشان کرد: سازمان و دانشگاه موظفند یک نسخه از کلیه کتابها، تحقیقات و گزارش های علمی خود را نیزدر اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی با بیان اهمیت نانو در بخش های مختلف علمی در جهان گفت: هم اکنون نانو مرکز تقاطع کلیه علوم روز شده است و تمامی شاخه های علمی می توانند در گرایش های مرتبط با این شاخه به پژوهش بپردازند.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با اشاره به اهمیت نقش نانو در توسعه کشور و سیاست گذاری مسئولان ارشد کشور در این خصوص تصریح کرد: ایجاد ستاد نانو ریاست جمهوری و تدوین سند توسعه نانو در کشور گویای این مطلب است.

وی گفت: با توجه به اینکه استان مازندران اولین استان در راستای تدوین سند توسعه نانوی استان است تجهیز و تقویت بخش های علمی و آزمایشگاهی از ضرورت ویژه ای برخوردار است.