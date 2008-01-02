134 خبرنگار در سال 2007 قربانی خشونتها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، فدراسیون بین المللی خبرنگاران اعلام کرد که تعداد 134 خبرنگار در اثر درگیری ها و انفجارهای گوناگون در مناطق مختلف جهان در سال 2007 کشته شده و یا جان سپرده اند.

آمار خبرنگاران کشته شده در سال 2006، 177 نفر بود.

این درحالی است که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، سال 2007 میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران از سال 1994 میلادی تاکنون به شمار می رود.

براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 86 خبرنگار بویژه در عراق، سومالی و پاکستان جان خود را از دست داده اند.

به گفته فدراسیون بین المللی خبرنگاران، برای سومین سال متوالی، خشونت علیه خبرنگاران به سطوح بالایی رسیده است.

این فدراسیون می افزاید: با 65 کشته ، عراق همچنان خطرناک ترین منطقه برای خبرنگاران به شمار می رود. این آمار از زمان حملات نیروهای آمریکایی به عراق شکل گرفته است.