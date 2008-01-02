کتاب "تشیع" در جمهوری داغستان روسیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به همت مرکز ایرانشناسی دانشگاه دولتی داغستان و با حمایت مالی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است.

این کتاب تحقیقی شامل دو بخش اصول سیاسی و اصول اجتماعی پیدایش عقاید شیعی و عقاید و سنن تشیع در داغستان است که خانم دکتر گلچهره سیدوا ، رئیس کرسی علوم انسانی شعبه دانشگاه دولتی داغستان در شهر دربند انرا تألیف کرده است.

این کتاب تحقیقی نخستین اثری است که تاکنون درباره پیدایش عقاید شیعی در جمهوری مسلمان نشین داغستان به چاپ رسیده است و در آن به موضوع پیدایش مذهب اهل بیت (ع) در داغستان پرداخته شده است.

این اثر تحقیقی با مقدمه دکتر نوری محمدزاده مدیر مرکز ایرانشناسی دانشگاه دولتی داغستان آغاز شده است و پیش بینی می شود مورد توجه مراکز علمی منطقه که در خصوص نحوه ورود اسلام به این مناطق و ریشه ها و باورهای مذهبی در ان تحقیق می کنند، قرار گیرد .