هنیه خواستار گشودن صفحه جدیدی در روابط داخلی فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه در گفتگو با خبرنگاران در دفترش در شهر غزه گفت: فرزندان ملت خود را به گشودن صفحه جدیدی در روابط داخلی فلسطین و ایستادن همگان در کرانه باختری، نوار غزه و خارج از فلسطین در برابر خطرات پیرامون ملت فلسطین فرا می خوانم و ملت خود را به گذر از دوره درد و رنج داخلی دعوت می کنم.

وی افزود: ما ابومازن، جنبش فتح و فرزندان ملت خویش را به وحدت ملی فرا می خوانیم و با گفتگوی صادقانه و جدی برای گشودن همه پرونده ها و اتحاد در برابر تجاوزگران و مهیا کردن فضای مناسب برای اجرای این گفتگو موافق هستیم.

هنیه بر"همکاری مشترک برای گشودن گذرگاهها، توقف تجاوزگری اشغالگران و بازپس گیری حقوق ملت فلسطین و برپایی کشور فلسطینی و بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی به سرزمین خویش تاکید کرد".

شایان ذکر است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دو روز پیش در سخنرانی خود بار دیگر برگفتگوی مشروط با جنبش حماس برای حل و فصل مشکلات داخلی تاکید کرد، اما جنبش حماس درواکنش به این سخنان گفت که تنها با گفتگوی بدون پیش شرط موافق است.