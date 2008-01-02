بحران داخلی احزاب سیاسی در سال 2008

روزنامه کمپاس امروز گزارشی را درباره سفر آتی "یودیونو" رئیس جمهوری اندونزی به ایران ارائه کرد و دیدگاه برخی گروههای داخلی این کشور را درباره این سفر منعکس کرد.

روزنامه جاکارتاپست درباره تحولات آغاز سال 2008 نوشت که سوسیلو بامبنگ یودیونو رئیس جمهور اندونزی در مراسم "ذکر" که به مناسبت پایان سال 2007 در مسجد بیت الرحمن ریاست جمهوری برگزار شد، خوشبینی و اعتماد خود را بیان نمود. وی در این مراسم که با حضور سه هزار تن از اعضای "انجمن نور السلام "گفت: "ایمان دارم مسیر توسعه کشور و قدم هائی که در این راستا برداشته می شود، مسیری صحیح می باشد."

یوسف کالا معاون رئیس جمهور نیز در مراسم مشابهی در مسجد سوندا کلاپا با حضور سعید عاقل سراج از نهضت العلماء حاضر شد. اگونگ لاکسونو رئیس مجلس نیز در استان پاپوا فرا رسیدن سال 2008 را با نگاه مثبت تبریک گفت. وی افزود: ما امیدواریم که مجلس بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه کند. مجلس از سال 2008 انتقادهای مردم را در ارزیابی خود مورد توجه قرار خواهد داد و آنچه که مجلس تا کنون انجام داده اتلاف وقت بوده است.لاکسونو ادامه داد: فکر می کنم در آینده صحن مجلس باید بعنوان جلسه مباحثه در مورد مسائل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.اگونگ گفت انتظار دارد فراکسیونها و نمایندگان مجلس از این نظر وی حمایت کنند.لاکسونو گفت تعدادی از نمایندگان بخاطر کسل کننده بودن برخی روند تصمیم گیری در مجلس برای شرکت در جلسات مجلس مردد هستند.

روزنامه کمپاس نیز درباره مسائل داخلی اندونزی نوشت که اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نباید برای بار دیگر در سال 2009 تکرار شود. کمیسیون برگزار کننده انتخابات باید به وظایف قانونی خود عمل کند و از هرگونه توصیه پذیری برای کاهش شرایط کاندیدای ریاست جمهوری خصوصا در زمینه توانایی جسمانی و روحانی کاندیداها پرهیز کند.

"علی مشکور موسی" نائب رئیس حزب بیداری ملی در این رابطه به خبرنگاران گفت: ما نیز قبول داریم که قوانین مرتبط با کاندیدای ریاست جمهوری در قانون اساسی به وضوح قید شده است ولی مشکل اصلی ما تفسیر غلط این قوانین می باشد. وی ادامه داد : در قوانین آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید از نظر جسمانی و روحانی توانایی انجام مسئولیت خود را داشته باشد این در حالی است که بسیاری من جمله کمیسیون برگزار کننده انتخابات کلمه توانایی را به مسائل فیزیکی بدن مرتبط می سازند.

نائب رئیس حزب بیداری ملی تصریح کرد : ما سعی داریم تا در مجلس برای شفاف سازی این قوانین تمامی تلاش خود را بکار گیریم تا دیگر هیچگاه شاهد مانع شدن محدودیت های فیزیکی یک شخص برای خدمت به جامعه خود نباشیم.

لازم بذکر است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 "عبدالرحمن وحید" کاندیدای ریاست جمهوری حزب بیداری ملی بدلیل محدودیت های فیزیکی رد صلاحیت شد با این حال وی قصد دارد تا بار دیگر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 پا پیش بگذارد.

روزنامه کمپاس همچنین نوشت که طرح اجازه به احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات مجلس مناطق باعث شده است سایه سیستم پارلمانی یک مجلسی بار دیگر اندونزی را دربر گیرد.

"سالدی ایسرا" یکی از کارشناسان مسائل حقوق دانشگاه "آندالاس" در این رابطه به خبرنگاران گفت: دموکراسی موجود در اندونزی را نمی توان با دموکراسی کشورهای پیشرفته جهان مورد مقایسه قرار داد. وی تصریح کرد: قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده است و اعلام نموده است که در انتخابات مجلس مناطق تنها کاندیدای مستقل می توانند شرکت داشته باشند حال در صورتی که احزاب سیاسی نیز کاندیدای خود را برای شرکت در انتخابات این مجلس معرفی کنند دیگر چه تفاوتی میان مجلس مناطق و مجلس نمایندگان اندونزی وجود خواهد داشت؟

در حال حاضر قوانین انتخابات مجلس مناطق در مجلس نمایندگان اندونزی در حال بررسی می باشند و آخرین تحولات از این قوانین حاکی از پیشنهاد دولت برای تعیین میزان حداقل 4 سال عدم شرکت در فعالیت های حزبی برای کاندیدا شدن در شرکت در انتخابات مجلس مناطق می باشد.

روزنامه مدیا اندونزی نیز درباره وضعیت سال 2007 در مصاحبه با "آری دویپایانا" یکی از کارشناسان مسائل سیاسی دانشگاه "گاجامادا" می نویسد: من پیش بینی می کنم در سال 2008 بحران داخلی دولت و بسیاری از احزاب سیاسی را فرا گیرد. وی تصریح کرد : به نظر من هر چه به سال 2009 نزدیک شویم رابطه میان "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور و "یوسف کالا" معاون اول آن رو به سردی می گذارد تا جایی که آنان در انتخابات 2009 از یکدیگر جدا خواهند شد.

"آری" ادامه داد البته بحران احزاب سیاسی بزرگ را نیز فرا می گیرد که بعنوان مثال می توان به حزب دموکراتیک مبارز اشاره نمود که در سال 2008 با بحران و اختلافات داخلی شدیدی برای انتخاب معاون اول "مگاواتی" برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مواجه خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی میزان توجه دولت و احزاب سیاسی به مردم در سال 2008 را بسیار کمتر از سال 2007 خواند و افزود : البته اگر "یودیونو" خواهان پیروزی در انتخابات آینده می باشد باید در این سال بیش از پیش به مردم و منافع آنان توجه کند.

روزنامه سواراکاریا نیز می نویسد"آگوستادی ساسونکو پورنومو" فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش در کنار تمامی مسئولیت های روزانه خود در پست جدیدش اینک با یک چالش جدی روبرو می باشد و آن درگیری همیشگی ارتش و پلیس می باشد.

"شروان حمید" یکی از تحلیلگران مسائل نظامی در این رابطه به خبرنگاران گفت : به نظر من نیز درگیری میان اعضای ارتش و پلیس موضوعی است که در آینده می تواند موجب بروز یک بحران بزرگ در کشور شود البته اگر از همین امروز برای حل این موضوع دست بکار شویم می توانیم بصورت مسالمت آمیزی این مسئله را حل کنیم ولی بی توجهی به این مسئله باعث خواهد شد تا آینده ای روشن در انتظار ما نباشد.

"شروان" با انتقاد از موضع مجلس درقبال درگیری های میان ارتش و پلیس گفت : مجلس نمایندگان اندونزی هنوز هم این درگیری ها را جدی نگرفته است و این در حالی است که اگر روزی چنین درگیری هایی در سطح وسیع صورت پذیرد آنگاه ملت با یک بحران عظیم روبرو خواهند بود.

در پایان وی ابراز امیدواری کرد فرمانده نیروی زمینی با معطوف کردن تمرکز خود بر روی این مسئله هر چه سریعتر در پی حل آن بر آید.

روزنامه سواراکاریا همچنین در مطلبی دیگر آورده است که طبق آمار منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناورری اطلاعات این وزارتخانه در سال گذشته بیش از 2.205 درخواست مجوز راه اندازی رادیو و تلویزیون دریافت نموده است که از این میان 185 درخواست آن مبنی بر راه اندازی شبکه تلویزیونی بوده است.

"محمد نوح" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه چنین می گوید : پس از اینکه دادگاه قانون اساسی قوانین شبکه های تلویزیونی و رادیویی را اصلاح نمود کار برای ما نیز آسان گردید و با وجود اینکه تا به امروز ما تنها قسمت کمی از این درخواست ها را مورد بررسی قرار داده ایم ولی در نظر داریم تا با همکاری مرکز کمیسیون ناظر بر برنامه های شبکه های تلویزیومی و رادیویی تمامی این درخواست ها را در سال 2008 مورد بررسی قرار دهیم.