۱۲ دی ۱۳۸۶، ۲۰:۲۴

21 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدند

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، اسامی 21 بازیکن را جهت حضور در اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال این اردو از تاریخ 15 دیماه در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود و بازیکنان دعوت شده باید ساعت 12 این روز خود را به مربیان این تیم معرفی کنند. اسامی بازیکنان دعوت شده عبارت است از:

محمدرضا هوشیار (خراسان رضوی) ، هاشم محمدی (خراسان رضوی) ، حمیدرضا مرادخانی (مازندران)، رضا حقیقی (مازندران)، طاها مرتضوی (مازندران) ، یاسر ابراهیمی (مازندران) ، وحید شانه ای (همدان) ، جعفرعالی پور (آذربایجان غربی)، سپهر محمدی (اصفهان)، حمزه پاپی (اصفهان)، محسن شنوفی (قم)، علی طوسی (چهارمحال)، بهنام ورثه ای (قزوین)، روح الله محمد بیانی (قزوین)، رسول شهریاری (خوزستان)، حسان سلطانی (تهران)، مهرداد طلوعی (تهران) ، مهدی رضائیان (تهران)، بهنام قربانی (اردبیل)، سعید دفاعی (گیلان)، حسین اوستادیان(کرج).

