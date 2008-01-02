دستیار مورینیو مربی تیم ملی فوتبال ایران شد/ کادر فنی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی درپایان نشست امروز کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: در نشست امروز کمیته انتقالی اعضا در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی به جمع بندی نهایی رسیدند که براساس آن آرتور جورج را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردند.

وی ادامه داد: " رائول آنتونیو" که سابقه فعالیت در تیم های ملی پرتغال و کامرون را دارد و نیز دستیارخوزه مورینیو درتیم پورتو بوده به عنوان دستیار اول جورج انتخاب شد.

رغبتی با اشاره به اینکه آرتور جورج در صحت و سلامت کامل بسر می برد تاکید کرد: جورج سوابق روشنی دارد و می تواند کمک شایانی به فوتبال ایران کند.

وی همچنین از منصور ابراهیم زاده به عنوان دستیار دوم جورج در تیم ملی یاد کرد و افزود: ابراهیم زاده به عنوان مربی که به زبان انگلیسی تسلط دارد و دارای مدرک A مربیگری فیفا است به عنوان دیگر دستیار جورج برگزیده شد.

سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همچنین افزود: " استیسلاو پرادف" پرتغالی دیگر دستیار آرتور جورج است که به همراه وحید حسینی درکادر فنی تیم ملی حضور خواهد داشت.

رغبتی با اشاره به اینکه سوابق مربیگری پرادف مشابه آنتونیو است به حضور یک ایرانی در کادر فنی اشاره کرد و افزود: وحید حسینی یک ایرانی مقیم آلمان است که با عنوان برنامه ریز درکادر فنی حضور خواهد داشت.

وی با اذعان به اینکه کادرفنی منتخب از سوی این کمیته شایسته هدایت تیم ملی است افزود: ما این کادر را انتخاب کرده ایم اما تصمیم گیری در خصوص عقد قرارداد و همکاری با آنها را به هیئت رئیسه و رئیس آینده فدراسیون محول کرده ایم.

وی درخصوص دلایل اخذ این تصمیم گفت: در جهت احترام به افکار عمومی و نیز پیشنهادهای مختلفی که طی هفته گذشته مطرح شده بود تصمیم گرفتیم به وظیفه خود مبنی بر انتخاب سرمربی تیم ملی عمل کنیم اما تصمیم گیری پیرامون همکاری با این کادر را به فدراسیون آینده محول کردیم.

رغبتی افزود: اولین نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آینده پس از انتخابات هفته آینده برگزار خواهد شد و در زمینه چگونگی همکاری با کادر فنی منتخب کمیته انتقالی تصمیم گیری می شود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه کار این کمیته در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی به اتمام رسیده است خاطرنشان کرد: از آنجایی که هفت روز به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال باقی مانده است به گمان من و سایر اعضای کمیته انقتالی تصمیم ما در این زمینه کاملا منطقی بوده است.

وی با رد شایعه تعویق دوباره انتخابات فدراسیون فوتبال تاکید کرد: یکی دیگر از موارد بحث امروز ما پیرامون برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تاریخ 19 دیماه بود که مقرر شد در این تاریخ انتخابات با حضور تمام کاندیداها و تمامی اعضای مجمع راس ساعت 9 صبح در آکادمی ملی المپیک برگزار شود.

وی در ادامه از انصراف علی سعیدلو از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال خبر داد و افزود: متن استعفای سعیدلو امروز به کمیته انتقالی رسید که مورد موافقت واقع شد .

رغبتی در پاسخ به این سوال که با استعفای سعیدلو امکان تعویق انتخابات وجود ندارد گفت: در بخش هیئت رئیسه 7 کاندیدای دیگر حضور دارند که از بین آنها سه نفر برگزیده خواهند شد. در 9 پست دیگر نیز افراد واجد شرایط حضور دارند که هیچ بحثی پیرامون انصراف و کناره گیری آنها مطرح نشده است.

وی با ابراز بی اطلاعی از نشست محمد دادکان با برادر رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون اینکه توافق نرسیدن رئیس آینده فدراسیون با آرتورجورج خسارتی را متوجه فدراسیون نخواهد کرد گفت: ما جورج را انتخاب کرده ایم و در خصوص تمام موارد با وی به توافق رسیده ایم اما زمانی به وی متعهد خواهیم شد که قراردادی بین او فدراسیون فوتبال منعقد شود. در شرایطی فعلی که قراردادی به امضا نرسیده فدراسیون فوتبال هیچ تعهدی نخواهد داشت.