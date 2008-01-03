پارک ترافیک در بجنورد ساخته می شود

حمیدرضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمین مورد نیاز برای احداث پارک ترافیک از شهرداری بجنورد تحویل گرفته شده و به زودی نیز این طرح در داخل یکی از پارکهای شهر اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح پارک ترافیک در شهر بجنورد 400 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز بوده که این اعتبار از محل بودجه استانی و سازمان راهداری و حمل و نقل کشور تامین می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان شمالی اظهار داشت: پارک ترافیک به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک و ایمنی اجرایی می شود.

شهرکی یادآور شد: در پارک ترافیک آموزشهای لازم به شهروندان در مورد ایمنی و ترافیک نیز ارائه می شود و در این بخش آموزشهایی نیز برای دانش مدارس سطح استان برای ارتقاء فرهنگ ترافیک و ایمنی پیش بینی شده است.

وی ساخت دو فیلم داستانی و انیمیشن را با موضوعات ایمنی در استان خراسان شمالی از دیگر برنامه های حمل و نقل استان برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و ترافیک اعلام کرد.

شهرکی یادآور شد:: برای ساخت فیلم با صدا و سیمای مرکز استان خراسان شمالی توافق شده و هزینه ساخت فیلم نیز از محل بودجه سازمان حمل و نقل استان خراسان شمالی تامین می شود.