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۱۲ دی ۱۳۸۶، ۲۰:۲۷

عمرو موسی بر توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی تاکید کرد

عمرو موسی بر توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی تاکید کرد

دبیرکل اتحادیه عرب امروز خواستار توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل شد و تاکید کرد که هرگونه موفقیت یا پیشرفت در فرایند صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین در گرو توقف این شهرک سازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، عمرو موسی در گفتگو با خبرنگاران پس از دیدار خود با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در قاهره گفت: وضعیت همچنان به علت سیاست شهرک سازی اسرائیل به رغم تاکیدهای گذشته و وعده های تل آویو در نشست های خود با تشکیلات خودگردان با مانع روبرو است.

وی تاکید کرد: اعراب دیگر مانند گذشته وعده ها را نمی پذیرند و برای آن در صورتی که جنبه اجرایی به خود نگیرد، ارزشی قائل نیستند و این مسئله را با ابومازن بررسی کرده ام.

موسی درباره پیام جهان عرب برای رئیس جمهوری آمریکا پیش از آغاز سفر وی به منطقه گفت: جرج بوش مطالبات اعراب را به طور کامل می داند و حضور وی در منطقه بسیار مهم است.

وی درباره آشتی میان فتح و حماس گفت: همگان از خط مشی تفاهم میان دو طرف حمایت می کنند و همه مسئولیتهای بزرگی دارند که باید برای پرکردن شکاف در میان فلسطینی ها به عنوان یک مسئله مهم و مسئولیت اساسی تلاش کنند.

کد مطلب 615244

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