شهرک سازی اسرائیل مهمترین مانع در مسیر مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از دیدار با عبدالله دوم شاه اردن در شهر امان گفت: شهرک سازی مهمترین عاملی است که می تواند در برابر فرایند صلح مانع ایجاد کند و اسرائیل به ما وعده داده است که روند شهرک سازی وجود نداشته باشد.

براساس بیانیه دفتر پادشاهی اردن، ابومازن افزود که با عبدالله دوم درباره دیدار اخیر خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل و فرایند صلح و سفر آتی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه گفتگو کرده است.

ابومازن همچنین بار دیگر شروط خود برای گفتگو با جنبش حماس را تکرار کرد.

شاه اردن نیز بر "حمایت خود از هرگونه تلاشی برای کمک به گذر از دشواریهایی که مانع از پیشرفت محسوس در روند مذاکرات تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل می شود"، تاکید کرد.

وی بر ضرورت "توقف اقدامات یکجانبه اسرائیل که مانع از مهیا شدن فضای مناسب برای موفقیت فرایند مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطین می شود"، تاکید کرد.