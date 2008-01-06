کوثر میزبان نساجی مازندران است / شاگردان کلهر به فکر صعود

به گزارش خبرنگارمهر، با تغییر برنامه های هفته دهم رقابت های دسته اول باشگاه های کشور، این مسابقات از ساعت 14 فردا با برگزاری یک دیدار از گروه ب که بین تیم های کوثر تهران و نساجی مازندران برگزار می شود، آغاز خواهد شد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سرداران شمیران تهران انجام می گیرد، کوثر تهران برای رسیدن به جمع 6 تیم برتر این گروه باید نساجی مازندران تیم سوم جدول رده بندی را از پیش رو بردارد. البته تیم نساجی هم که در چند هفته اخیر نتایج بسیار خوبی کسب کرده است به فکر پیروزی خارج از خانه و رسیدن به صدرجدول رده بندی این گروه است.

همچنین هفته دهم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر به پایان خواهد رسید:

پنجشنبه 20/10/86

هما تهران - شهرداری تبریز، اختصاصی‌ هما - تهران

مس رفسنجان - سپاهان نوین، شهدا نوش آباد - رفسنجان

فولاد خوزستان - اتکا، تختی - اهواز

تراکتور سازی تبریز - شاهین اهواز، تختی - تبریز

داماش ایرانیان - مقاومتی بسیج فارس، سرداران شمیران - تهران

نیروی زمینی - پیام ارتباطات خراسان، اختصاصی جی - تهران

سرخ پوشان دلوار افزار - گل گهر سیرجان، راه آهن - تهران

شهرداری بندرعباس - کاوه زنجان، تختی - بندر عباس

شموشک نوشهر - استیل آذین، شهدا - نوشهر

صنایع اراک - شاهین پارس جنوبی، امام خمینی (ره) - اراک

جدول رده بندی گروه الف:

1- داماش ایرانیان 16 امتیاز

2- تراکتورسازی تبریز 15 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 14 امتیاز(تفاضل گل 8+)

4- سرخپوشان دلوار افزار 14 امتیاز(تفاضل گل 1+)

5- استیل آذین 13 امتیاز

..................................................................

11- گل گهر سیرجان 10 امتیاز

12- کاوه زنجان 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

جدول رده بندی گروه ب:

1- مس رفسنجان 19 امتیاز(تفاضل گل 11+)

2- فولاد خوزستان 19امتیاز(تفاضل گل 8+)

3- نساجی مازندران 17 امتیاز

..................................................................

9- سپاهان نوین 9 امتیاز

10- آلومینیوم اراک 7 امتیاز(تفاضل گل 3-)

11- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز(تفاضل گل 6-)

12- شاهین پارس جنوبی 6 امتیاز