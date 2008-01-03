مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش :

مقام معظم رهبری: پرهیز از تخریب نامزدها ضروری است

احمدی نژاد: دولت تحت فشار مجلس نیست

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

اعتماد :

توضیح ریاست جمهوری درباره تفاهم بودجه ای دولت و مجلس

احتمال بازگشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال قوت گرفت، دیدار غیر منتظره دادکان با برادر احمدی نژاد

اولین تصویر عامل ترور بی نظیر بوتو

اعتماد ملی :

مقام معظم رهبری در اجتماع باشکوه مردم یزد و در آستانه انتخابات مجلس: هتک آبرو و تخریب افراد صحیح نیست

احمدی نژاد با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز: مردم لباس گرم بپوشند

پاسخ رئیس پلیس به دولت

ایران :

وزیر کشور: بررسی های کارشناسی انتقال پایتخت آغاز شد

رئیس جمهور اعلام کرد: معافیت دانشجویان نخبه از آزمون های مقاطع

مسئولان وزارت نفت: مشکل گاز استان های شمالی برطرف شد

معاون وزیر خارجه در گفتگو با "ایران": سهم ایران در خزر بدون افراط یا وادادگی 20 درصد است

ابرار:

رهبر انقلاب: در شناخت نامزدها نباید وعده های بزرگ و غیر عملی عمران و آبادانی را ملاک قرار داد

افروغ: نماینده مجلس باید وکیل مردم باشد نه دولت

کوشنر: اتحادیه اروپا خواهان برگزاری فوری انتخابات پارلمانی در پاکستان است

ابتکار:

محمد رضا باهنر: ناطق نوری، لاریجانی یا ولایتی رئیس مجلس می شوند

رئیس جمهور خطاب به مجلس: بودجه آماده است

نوذری: گاز مورد نیاز را تامین کردیم، مشکل حل شد، بحران گاز و دفاعیات آقای وزیر

اسرار:

"بی نظیر بوتو" برنده جایزه صلح "تی پرری" ایرلند شد

نیازی خبر داد: کوتاهی سازمان مدیریت در تدوین 60 آیین نامه برنامه چهارم



پول :

مقام معظم رهبری در یزد: چارچوب دموکراسی ما اسلام است

احمدی نژاد: سواد خواندن و نوشتن برای فهم بودجه جدید کافی است

تاریخ جدید انتخابات پاکستان اعلام شد



تفاهم :

احمدی نژاد از پایان کار بودجه خبر داد: صد صفحه مقدمه در یک صفحه!

نگاهی به دلایل گرانی خودروها؛ فشار به مردم در نبود رقابت

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم یزد: انتخابات مهمترین مسئله ملت ایران در سال جاری است

توسعه :

انتقاد دوباره احمدی نژاد از منتقدان: می خواهند بین دولت و مجلس دعوا بیاندازند

هاشمی رفسنجانی: مردم باید متصدی امور باشند

بودجه 87 با 27 هزار میلیارد تومان بسته شد

تهران امروز :

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در آستانه انتخابات: تخریب افراد صحیح نیست

با کاهش مصارف صنایع بزرگ و نیروگاه ها، مشکل قطع گاز بخش خانگی برطرف شد

ویژه نامه سالگرد شهادت سردار شهید علیرضا عاصمی، فرمانده ای پیشا پیش همه

جام جم :

حضرت آیت اله خامنه ای در اجتماع مردم یزد: نامزدهای انتخابات وعده های غیر عملی به مردم ندهند

احمدی نژاد: بودجه ای شفاف ارائه کنیم

آخرین اقدامات دولت برای تامین گاز

جوان :

توصیه رهبر معظم انقلاب به مردم برای انتخاب نامزد اصلح: تبلیغات رنگین و وعده های غیر عملی ملاک انتخاب نباشد

بودجه 271 هزار میلیارد تومانی 87 دوشنبه به مجلس می رود

بیش از 300 کشته طی درگیری های بعد از انتخابات، کنیا در آستانه فاجعه انسانی

جمهوری اسلامی :

آغاز فروش اینترنتی بلیط قطارهای نوروزی از یکشنبه آینده

در پایان جلسه دیروز هیئت وزیران: دولت لایحه بودجه خلاصه شده و بی تبصره را آماده ارائه به مجلس کرد

وزیر بهداشت: آنفلوانزای مرغی در کشور نداریم

خراسان :

اولین توصیه های انتخاباتی رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشکوه مردم

اظهارات رئیس جمهور درباره بودجه، سفر لاریجانی و سهم ایران از خزر

در نشست مظاهری با اقتصاددانان ارائه شد: الگوی پیشنهادی بانک مرکزی برای عرضه اوراق مشارکت

خبر :

رئیس جمهور: ده ها تصمیم مهم در راه است ، پایان بررسی بودجه 271 هزار میلیاردی در دولت

تشریح دلایل سانحه هوایی فوکر 100 از زبان وزیر راه

موفقیت پژوهشگر ایرانی در کسب جایزه اکتشافات در کره ماه

حمایت :

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: پرهیز از هر گونه بداخلاقی انتخاباتی

رئیس سازمان ثبت: شیوه نامه ثبت رسمی ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور تهیه شد

مدیر عامل شرکت ملی گاز: مشکل کمبود گاز استان های شمالی کشور رفع شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: رانت خواری از سوی سه قوه دفع شود

حیات نو :

رهبر انقلاب تاکید کرد: پرهیز از بد اخلاقی انتخاباتی

انتقاد رئیس قبیله بوتو از انتخابات پسر و همسر، 18 فوریه زمان برگزاری انتخابات

هفته آینده بودجه به مجلس می رود: 100 صفحه متن به 1.5 صفحه تبدیل شد

دنیای اقتصاد :

احمدی نژاد از اتمام بررسی بودجه در دولت خبر داد: یک هفته تا رازگشایی از بودجه 87

وزیر کار: شهر جدیدی باید ساخت، گزینه های احتمالی برای انتقال پایتخت

جدال انتخاباتی آمریکا از ایالت آیوا آغاز شد

سیاست روز :

توصیه های انتخاباتی رهبر معظم انقلاب در جمع پرشور مردم یزد؛ دردمندان ملت را انتخاب کنید

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران: مشکل گاز استان ها به زودی رفع می شود

لایحه بودجه 271 هزار میلیارد تومانی بسته شد: نرخ پیشنهادی برای نفت 39.7 دلار

سرمایه:

دولت با وجود مخالفت های قبلی مجلس خبر داد: بودجه، 50 صفحه ای تقدیم می شود

بحران کمبود گاز در سرمای 25- درجه برخی مناطق

شورای همکاری خلیج فارس تاسیس کرد: بازا مشترک 715 میلیارد دلاری کشورهای عربی

صدای عدالت :

توصیه رهبر انقلاب به نامزدهای انتخابات: پرهیز از تخریب و هتک آبرو افراد ضروری است

واکنش احمدی مقدم به اظهارات سخنگوی دولت: رئیس جمهور 3 بار طرح امنیت اجتماعی را تایید کرد

واکنش احمدی نژاد به سفر لاریجانی به مصر



عصر اقتصاد :

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تشکیل کمیته 3 جانبه مقابله با زمین خواری

از 16 دی ماه آغاز می شود؛ فروش اینترنتی بلیط قطارهای مسافری نوروزی

آخرین اقدامات دولت برای مقابله با کمبود گاز تشریح شد؛ توزیع 50 هزار سیلندر گاز در مناطق مواجه با قطعی گاز

قیام :

اعطای دو فقره وام 18 میلیون تومانی به یک واحد مسکونی اقدامی ضد تورمی است

رئیس جمهور: دعوت از مردم برای صرفه جویی در انرژی

انتخابات پاکستان به 18 فوریه (29 بهمن) موکول شد

قدس:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشکوه مردم یزد: مردم به وعده های بزرگ و غیر عملی نامزدها توجه نکنند

رئیس جمهور در پاسخ به قدس: دولت از شفافیت مواضع انتخاباتی استقبال می کند

گزارش اطلاعاتی آمریکا، سیاست های احمدی نژاد را هوشمندانه جلوه داد

کاروکارگر :

رهبر انقلاب: مردم به درد شناس ترین نامزدها رای دهند

رئیس جمهوری: جوانان ایران خود را برای مدیریت جهان آماده کنند

جهرمی به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران اذعان کرد؛ ابهام درباره اصلاح دستمزدها در سال 87

کارگزاران:

به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پیشنهاد شد: 39 نامزد انتخاباتی کارگزاران

پیش از ارائه به مجلس صورت گرفت: دفاع احمدی نژاد از لایحه بودجه

30 کودک کنیایی در آتش جنگ قبیله ای سوختند

کیهان :

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم یزد تاکید کرد: هنر مردم انتخاب نامزدهای درد آشنا

در مراسم ژانویه در کالیفرنیا، مردم آمریکا: بوش و چنی جنایتکار را محاکمه کنید

اصولگرایان: مشکلی به نام سرلیست نداریم

همشهری :

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم یزد تاکید کردند: 3 اصل مهم در انتخابات اسفند، شناسایی اصلح، پرهیز از تخریب و حضور گسترده مردم

شهردار تهران: طرح های عمرانی شهر با کمبود سیمان و میلگرد مواجه است

ثبت نام انتخابات میان دوره ای خبرگان، امروز آغاز می شود

تداوم بارندگی و کاهش شدید دما، برف سنگین تهران را غافلگیر نکرد

هدف و اقتصاد :

با تصویب در هیئت دولت صورت گرفت: پایان کار بودجه در دولت

آخرین اقدامات دولت برای مقابله با کمبود گاز تشریح شد: توزیع 50 هزار سیلندر گاز در مناطق مواجه با قطعی گاز

میر کاظمی: از گرانی و انحصار در بازار میوه پایان سال جلوگیری می کنیم

همبستگی:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور مردم یزد عنوان کردند: انتخابات مجلس مهم ترین مسئله سال 86

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران خطاب به رسانه های منتقد دولت: چرا خفقان ایجاد می کنید؟

شورش و آشوب با 300 کشته کنیا را فرا گرفت

