برترین های مسابقات قرآن کریم در خراسان جنوبی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دارالقرآن الکریم خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم معرفی نفرات برتر این مسابقات افزود: این دوره ویژه منتخبین جلسات دائمی قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم به منظور معرفی افراد برتر جهت شرکت در همایش کشوری برگزار شده است.

محمدرضا اشرفی اظهارداشت: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم در دو گروه خواهران و برادران و در دو رده سنی بالای 16 سال و زیر 16 سال برگزار شد.

وی تصریح کرد: داوری این دوره از مسابقات را جمعی از داوران منتخب استانی از شهرستان های بیرجند، فردوس و قاین برعهده داشتند.

در پایان این دوره از مسابقات در رشته قرائت برادران، جمشید سورگی، محسن حسین خو، علی اصغر براتی و سید باقر حیدری در رده سنی بالای 16 سال و علی حسنی صفت، محمد رضا بذر افشان و مرتضی مالکی فرد در رده سنی زیر 16 سال رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین حمید رضا جعفری در مقطع سنی بزرگسالان در حفظ کل و سلمان قاسمی در حفظ 15 جزء بالای 16 سال رتبه برتر را به دست آورند.

در گروه خواهران نیز در بخش قرائت بالای 16سال، فاطمه شبانی، زهرا قاسمی و زهره علیزاده اول تا سوم شدند و در گروه سنی زیر 16 سال، زهرا سپاهی و آرزو محمدی رتبه های برتر را از آن خود کردند.

در بخش ترتیل بالای 16 سال نیز، سمیه دشتبان، نجمه روستا نژاد و سکینه خاکساریان و در بخش ترتیل زیر 16 سال، فرزانه شکوهیان، زینب خزاعی و عفت بنازاده مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در قسمت حفظ کل ویژه خواهران نیز گوهر محبتی و فاطمه مؤمن زاده و در حفظ 15 جزء، زهرا تاجی، صدیقه جوان و حمیده نداف مقدم، موفق به کسب رتبه های برتر شدند.