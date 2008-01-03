توجه به معنویت باعث پایداری و تحکیم بنیان خانواده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز شب گذشته در روز فرهنگ استان لرستان که در حاشیه برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی زنان نام آور و نان آور در سنندج برگزار شد، افزود: توجه به بعد معنوی خانواده ها یکی از مهمترین مشخصه های یک خانواده پویاست و رعایت این امر باعث پایداری و استحکام آن می شود.

وی خاطرنشان کرد: انسان به صورت فطری موجودی معنوی است و خود به خود گرایش وی به سوی معنویت بیشتر است.

مشاور امور بانوان استاندار لرستان ادامه داد: از دیگر عوامل پایداری و استحکام بنیان خانواده ها می توان به وجود صمیمیت، تعهد و جذابیت اشاره کرد که این سه عامل به عنوان سه ظلع یک مثلث وقتی که در کنار هم قرار گیرند باعث استحکام بیشتر بنیان خانواده ها خواهد شد.

جهان افروز عدم رعایت هر کدام از موارد زیر را باعث تزلزل در بنیان خانواده دانست و یادآور شد: امروزه در جوامع غربی این موضع به شکلی قابل توجه مشاهده می شود و صاحب نظران این جوامع هم اکنون به دنبال حل موضوع و راه چاره هستند.

وی در پایان از همکاری همه مسئولان به ویژه استاندار کردستان در راستای قبول میزبانی این نمایشگاه ملی تقدیر و تشکر کرد.