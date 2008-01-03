پیشتازی حزب محافظه کار از حزب کارگر در انتخابات آتی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین نظرسنجیهای ماهانه ICM, Ipsos MORI, Populus, YouGov and ComRes که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شده، نشان داد که در انتخابات آتی انگلیس، "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار شانس بیشتری نسبت به " گوردون براون" رهبر حزب کارگر دارد.

در این نظرسنجیها 41 درصد از حزب محافظه کار، 32 درصد از حزب کارگر و 16 درصد هم از حزب لیبرال دموکرات حمایت کردند.

اگر این آمار و ارقام در انتخابات سراسری تکرار شود؛ محافظه کاران 333 کرسی،حزب کارگر 258 کرسی،لیبرال دموکراتها 28 کرسی و دیگر احزاب هم 31 کرسی را در مجلس عوام به خود اختصاص خواهند داد.

"جان کرتایس" پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه استراچ کلاید گلاسکو که این آمار را برای ایندیپندنت گرد آوری کرده ، گفت: این نتایج نشان داد که براون 12 ماه سخت را پیش رو دارد.

وی تصریح کرد:"برای اولین بار طی 15 سال گذشته، ما باید احتمال پیروزی محافظه کاران را جدی بگیریم."

اخیرا نیز نتایج نظرسنجی ComRes که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شد، نشان داد که رای دهندگان انگلیسی کمرون را بهترین نخست وزیر برای کشورشان و در مقایسه با گوردون براون او را فرد مناسب تری می دانند.