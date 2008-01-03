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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

درخواست استاندار کربلای معلی از جمهوری اسلامی ایران

استاندار کربلای معلی از جمهوری اسلامی ایران خواست با استفاده از شرایط امنیتی کنونی عراق، پروژه های مربوط به تامین برق این کشور را اجرایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"عقیل الخزاعی" از دولت ایران خواست تا با استفاده از بهبود اوضاع امنیتی عراق، توافقنامه های سابق را که با دولت عراق به امضا رساند، به اجرا درآورد.

استاندار کربلا دراین سخنان به ویژه از ایران خواست تا پروژه های مربوط به تولید برق را که عراق از کمبود زیاد آن دررنج است، اجرایی کند.

استاندارکربلا روزگذشته دردیدار با هیئتی ایرانی از وزارت نیرو ایران این سخنان را ایراد کرد.

هیئت ایرانی در این دیدار، آمادگی تهران را برای تامین نیازهای برق عراق از طریق چند پروژه ازجمله از طریق پروژه سرمایه گذاری در  برق استان بصره که درخلال دوره آتی انجام خواهد شد و همچنین از طریق تاسیس نیروگاه تولید ( برق) اعلام کرد که این نیروگاه با سوخت 180 مگاواتی برای تامین برق دو استان کربلا و نجف کارمی کند.

کد مطلب 615302

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