جریان 14 مارس ابزار آمریکا برای اجرای اهداف خود در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سید حسن نصرالله" شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBN لبنان اظهار داشت : با وجود اظهارات جنجالی و ناشایست نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، ابتکار عمل این کشور برای حل بحران لبنان به پایان نرسیده است.

وی درباره مسائل جاری میان فرانسه و سوریه در این زمینه تصریح کرد: سوریه سخنگوی جناح مخالف دولت سنیوره نیست، بلکه این کشور و فرانسه برای دستیابی به سازش تلاش می کنند.

به گفته وی، زمانی که سوریه و فرانسه به یک متن توافقی دست پیدا می کنند؛ سوریه آن را به جناح مخالف و فرانسه آن را به موافقان دولت سنیوره ارائه می کند.

نصرالله خاطرنشان کرد: سوریه با مخالفت خویش با وعده و وعیدهایی که به آن شده است؛ منافع جناح مخالف لبنان را به منافع خود ترجیح می دهد.

وی افزود: جناح مخالف در انتظار نتایج میانجیگریها و ابتکار عملها از جمله نشست روز یکشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره است، اما بین یک هفته تا ده روز آینده اقداماتی را (برای رویارویی با دولت سنیوره) اتخاذ خواهد کرد.

دبیر کل حزب الله گفت : جناح مخالف همواره زمینه را برای بحث و گفتگو فراهم می کند و تاکنون با میانجیگریها مخالفت نکرده است. امور تا کنون به بن بست نرسیده است و ما فعلا به گزینه هایی برای رویارویی (جناح اکثریت) روی نخواهیم آورد.

وی افزود: اگر میانجیگری فرانسه به پایان رسد(نتیجه ای نداشته باشد) میانجیگری بعد از آن وجود نخواهد داشت و نیز اگر نشست وزیران کشورهای عربی در روز یکشنبه بدون نتیجه به پایان برسد، جناح مخالف طی یک هفته تا ده روز برای قطعی شدن گزینه ها و اقدامات خود، رایزنی و بررسیهایی را انجام خواهد داد. وی به این اقدامات و گزینه ها اشاره ای نکرده و تنها گفت: این اقدامات، ابزارهای مدنی مشروع خواهد بود.

وی مخالفت موافقان دولت سنیوره با یک سوم تضمینی در دولت برای مخالفان را اساس بحران مستمر میان جناح اکثریت و مخالفان دانست که به گفته وی این امر در پاسخ به درخواست آمریکا صورت می گیرد.

نصرالله خاطرنشان کرد: مشکل به طور عملی در یک سوم تضمینی در دولت است و جناح اکثریت خواهان انحصارطلبی در دولت و مخالف مشارکت است. ما در آستانه دستیابی به سازش بودیم، اما گروهی در جناح اکثریت وجود دارد که اگر منفعتی در دولت وحدت ملی برای آن وجود داشته باشد باز هم با (تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت می کند) زیرا آمریکا با این مسئله مخالف است.

دبیر کل حزب الله تصریح کرد: اگر جناح مخالف به دولتی که یک سوم تضمینی در آن را تضمین می کند دست نیابد، لبنان بدون رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که آمریکایی ها یک سوم تضمینی در دولت را برای جناح مخالف فراهم نکنند، انتخاب رئیس جمهوری در لبنان برگزار نخواهد شد.

به گزارش مهر، سیدحسن نصرالله به بارزترین نقاط طرح آمریکا در لبنان اشاره کرد و گفت : آمریکا خواستار اسکان فلسطینی ها در لبنان است، اما نه به خاطر بعد انسانی آن، بلکه به خاطر از بین بردن حق بازگشت آوارگان فلسطینی به نفع رژیم صهیونیستی موافق اسکان فلسطینی ها هستند. آمریکا خواهان استفاده از لبنان برای اعمال فشار بر سوریه و کشاندن آن به سوی روند سازش کامل است.

از سوی دیگر نصرالله گفت: مذاکرات تبادل اسرای لبنان با دو نظامی به اسارت گرفته شده توسط حزب الله همواره ادامه دارد و گرایش مثبت یا منفی حزب الله در برابر این مسئله دو یا سه هفته آینده اعلام خواهد شد.