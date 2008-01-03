تصادف آمبولانس با دانش آموزان شش کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، در این حادثه که عصر روز چهارشنبه در روستای یولاگلدی اتفاق افتاد آمبولانس در حال ماموریت با دانش آموزان برخورد کرد و بر اثر آن دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه ماکو علت این حادثه را سرعت غیر مجاز در این منطقه مسکونی و لغزنده بودن جاده اعلام کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 9 ماه گذشته 559 نفردر جاده های آذربایجان غربی به علت تصادف جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ عباس حیدرزاده وضعیت نامناسب جاده های استان، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ و نیز دو بانده نبودن جاده های عریض استان را از اهم علل رخداد تصادف در این استان ذکر کرد.

