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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

تصادف آمبولانس با دانش آموزان شش کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف آمبولانس با دانش آموزان شش کشته و زخمی برجای گذاشت

ارومیه - خبرگزاری مهر: در اثر برخورد یک دستگاه آمبولانس با عابران پیاده در شهرستان ماکو دو دانش آموز کشته و چهار نفر زخمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، در این حادثه که عصر روز چهارشنبه در روستای یولاگلدی اتفاق افتاد آمبولانس در حال ماموریت با دانش آموزان برخورد کرد و بر اثر آن دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

 فرمانده پلیس راه ماکو علت این حادثه را سرعت غیر مجاز در این منطقه مسکونی و لغزنده بودن جاده اعلام کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 9 ماه گذشته 559 نفردر جاده های آذربایجان غربی به علت تصادف جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ عباس حیدرزاده وضعیت نامناسب جاده های استان، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ و نیز دو بانده نبودن جاده های عریض استان را از اهم علل رخداد تصادف در این استان ذکر کرد.

کد مطلب 615331

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