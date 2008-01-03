تمام سیستم پاکستان متقلب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، حزب مخالف پاکستان متقاعد شده که رئیس جمهوری این کشور در نظر دارد در انتخابات پارلمانی این کشور تقلب کند و یا اینکه حداقل حزب خود را از خشم رای دهندگان در امان نگاه دارد.

"حسین حقانی" مشاور سابق "بی نظیر بوتو" نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم پاکستان گفت :"کل سیستم متقلب است."

به نوشته این روزنامه، انتخاباتی که در آن تقلب صورت گیرد؛ می تواند رای دهندگان خشمگین را به خیابانها بکشاند؛امیدهای آمریکا برای برقراری دموکراسی کامل در این کشور را تضعیف و این کشور هسته ای را بی ثبات کند.

خانم بوتو در یک عملیات تروریستی در شهر راولپندی در پنجشنبه ششم دی ماه، جان خود را از دست داد.