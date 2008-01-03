کسب 100 مدال توسط ورزشکاران ارومیه ای

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون توسعه امور ورزش سازمان تربیت بدنی در جلسه روسای هیاتهای ورزشی این شهرستان که صبح امروز در سالن اجتماعات ورزشگاه تختی برگزار شد گفت: ورزشکاران شهرستان ارومیه موفق شده اند 22 مقام در مسابقات بین المللی و 90 مقام در مسابقات داخل کشور کسب کنند.

علی رحمت خدا با بیان اینکه هم اکنون 38 هیئت ورزشی فعال در شهرستان ارومیه وجود دارد، اظهار داشت: این هیئتها توانسته اند بیش از 15 هزار نفر از آقایان ورزشکار و نزدیک به شش هزار نفر از بانوان ورزشکار را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در پایان این جلسه روسای هیئتهای ورزشی ارومیه مشکلات خود را در خصوص اعتبارات و ساماندهی محل باشگاه ها مطرح کردند.