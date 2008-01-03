  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

کسب 100 مدال توسط ورزشکاران ارومیه ای

ارومیه - خبرگزاری مهر: امسال ورزشکاران شهرستان ارومیه در مسابقات داخل و خارج از کشور بیش از 100 مدال کسب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون توسعه امور ورزش سازمان تربیت بدنی در جلسه روسای هیاتهای ورزشی این شهرستان که صبح امروز در سالن اجتماعات ورزشگاه تختی برگزار شد گفت: ورزشکاران شهرستان ارومیه موفق شده اند 22 مقام در مسابقات بین المللی و 90 مقام در مسابقات داخل کشور کسب کنند.

علی  رحمت خدا با بیان اینکه هم اکنون 38 هیئت ورزشی فعال در شهرستان ارومیه وجود دارد، اظهار داشت: این هیئتها توانسته اند بیش از 15 هزار نفر از آقایان ورزشکار و نزدیک به شش هزار نفر از بانوان ورزشکار را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در پایان این جلسه روسای هیئتهای ورزشی ارومیه مشکلات خود را در خصوص اعتبارات و ساماندهی محل باشگاه ها مطرح کردند.

کد مطلب 615337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها