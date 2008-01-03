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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۵

ادامه بحران برای براون؛

خبرهای جدید درباره مفقود شدن اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی

خبرهای جدید درباره مفقود شدن اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی

تعدادی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس به دولت این کشور هشدار دادند که رسوایی های جدیدی درباره مفقود شدن اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی در آستانه منتشر شدن است و به زودی خبرهای جدیدی در این باره منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، بر اساس گفته های برخی از مقامهای دولتی انگلیس،"گوردون براون" نخست وزیر و وزیران کابینه این کشور تا کنون از انتشار کامل جزئیات مفقود شدن اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی جلوگیری کرده اند، اما به زودی خبرهای جدیدی در این باره منتشر می شود.

به گفته مقامهای انگلیسی، مفقود شدن و یا به سرقت رفتن اطلاعات شخصی شهروندان، به علت اشتباهات پی در پی است که در دولت انجام می شود و مفقود شدن این اطلاعات فقط بخشی از رسوایی هایی است که گریبان دولت را خواهد گرفت.

به گزارش مهر، در نوامبر 2007 "آلیستر دارلینگ" وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد که دو دیسک کامپیوتری که بر روی آنها اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی ذخیره شده بود، مفقود شده اند و در ماه گذشته نیز اعلام شد که اطلاعات شخصی بیش از سه میلیون نفر، مفقود شده است. 

به گزارش مهر، دولت براون پس از روی کار آمدن با بحرانهای متعددی روبرو بوده و محبوبیت این حزب هم اکنون به پایین ترین حد خود طی سالهای گذشته رسیده است.  

در همین رابطه روز گذشته نیز روزنامه اتریشی "دی پرسه" در گزارشی به بررسی اوضاع انگلیس تحت حکومت "گوردون براون" پرداخت و تصریح کرد : حکومت انگلیس تحت نخست وزیری براون در ورطه بحران اقتصادی و بی اعتمادی فرو رفته است.  

کد مطلب 615341

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