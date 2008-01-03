تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه راهنمای آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی پایگاه الکترونیکی این دانشگاه قابل مشاهده است و داوطلبان در صورت تمایل میتوانند اطلاعات دفترچه را دریافت کرده و آن را مطالعه کنند.
ثبت نام داوطلبان به دوصورت پستی و اینترنتی انجام میشود و داوطلبان با مراجعه به پایگاه الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی به آدرس www.atu.ac.ir می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطبایی طی دو مرحله انجام میشود و داوطلبان در مرحله اول پس از کسب نمره حد نصاب از آزمون زبان و دانش عمومی مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون خواهند بود.
مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۸۶این دانشگاه ۱۸بهمن و مرحله دوم آزمون ۱۹و ۲۰اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود.
نظر شما