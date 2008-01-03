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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۵۳

تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی تا ‪ ۱۷‬دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه راهنمای آزمون دوره دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی پایگاه الکترونیکی این دانشگاه قابل مشاهده است و داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات دفترچه را دریافت کرده و آن را مطالعه کنند.

ثبت نام داوطلبان به دوصورت پستی و اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان با مراجعه به پایگاه الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی به آدرس ‪ www.atu.ac.ir‬  می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

آزمون دکتری تخصصی سال ‪ ۱۳۸۷‬دانشگاه علامه طباطبایی طی دو مرحله انجام می‌شود و داوطلبان در مرحله اول پس از کسب نمره حد نصاب از آزمون زبان و دانش عمومی مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون خواهند بود.

مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی سال ‪ ۱۳۸۶‬این دانشگاه ‪ ۱۸‬بهمن و مرحله ‌دوم آزمون ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.

کد مطلب 615350

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