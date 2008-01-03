زیرساختهای انتخابات رایانه ای در 18 نقطه استان مرکزی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد کردی صبح امروز در جمع خبرنگاران در اراک با اشاره به اینکه رایانه‌ ای شدن مراحل انتخابات، امنیت و سرعت امور اجرایی این دوره از انتخابات را تضمین می‌کند افزود: تا کنون در چهار کارگاه آموزشی توجیه لازم در خصوص برنامه نرم افزاری انتخابات به کاربرهای فرمانداریها و بخشداریهای استان داده شده و آموزش دو نفر از اعضای هر یک از شعب ‪797‬ گانه استان نیز در دست انجام‌ است.

وی تصریح کرد: ایجاد و تقویت شبکه رایانه ‌ای انتخابات در استان مرکزی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به وزارت کشور این امکان را می دهد تا به صورت مستمر به آخرین عملکرد و دستاوردهای ستادهای انتخاباتی حتی در دورافتاده ‌ترین نقاط استان دسترسی یابد.

کردی خاطر نشان کرد: ثبت نام الکترونیکی داوطلبان، اتوماسیون مراحل انتخابات، ثبت نام رای ‌دهندگان درشعب اخذ رای، کنترل رای مجدد، شمارش آرا و امکان ارسال و تحلیل و آنالیز نتایج انتخابات از ویژگیهای شبکه ‌رایانه ‌ای وزارت کشور است.

وی با تاکید بر اینکه ‪ 99‬درصد از مراحل رایانه ‌ای انتخابات متوجه کارگزاران انتخاباتی است، عنوان کرد: در این زمینه مردم با فرایند پیچیده ‌ای مواجه نیستند و تنها باید برای شرکت در انتخابات هشتم کارت ملی و شناسنامه به همراه داشته باشند و کد نامزدها که متشکل از حروف و رقم است در تعرفه‌ها یادداشت کنند.

کردی اظهار داشت: سامانه رایانه ‌ای انتخابات قابلیت تحلیل کیفی آمارها نظیر جنسیت، گروههای مشارکت جو، ساعات تراکم و مکانها در شعب رای‌ گیری را در کمترین بازده زمانی داراست.

وی با بیان اینکه از این طریق زمان پذیرش رای دهندگان در شعب کوتاه خواهد شد گفت: در روش سنتی سه دقیقه برای پذیرش هرفرد در شعب نیاز بود که این زمان در روش رایانه ‌ای به سه تا ‪ 15‬ثانیه کاهش می‌یابد.

رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی استان مرکزی یادآور شد: به ‌منظور پیشگیری از هرگونه ‌اختلال درروند رایانه ‌ای انتخابات روش دستی اضطراری و ‪ 20‬سخت افزار پشتیبان پیش بینی شده است.

وی افزود: رایزنی لازم ‌با شرکت مخابرات برای تخصیص پهنای مناسب باند صورت گرفته و در روستاهایی که ‌سیستم مخابرات ‌آنها ‪ gsm‬است توافق شده سیستم اتصال به اینترنت ‪ gprs‬در نظر گرفته شود که شعب سیار نیز از آن بهره مند شوند.

کردی تصریح کرد: بر اساس تصمیم شورای نگهبان و توافق وزارت کشور شمارش آرای به شیوه رایانه ‌ای درهشتمین دوره انتخابات مجلس تنها در تهران به ‌صورت آزمایشی است اما به صورت همزمان همه مراحل دیگر انتخابات کشور رایانه ‌ای است.

وی ‌همراه داشتن‌ کارت ملی درروز رای‌ گیری را الزامی دانست و گفت: شهروندان با مراجعه به ثبت احوال برای دریافت کد و کارت ملی خود اقدام کنند.