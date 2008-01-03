شعار مسجد محوری باعث توجه سازمانها به امر مساجد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی طاهریان ظهر امروز در حاشیه دومین همایش خانه های آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه شعار مسجد محوری دولت نهم باعث روی آوردن بسیاری از سازمان ها و نهادها به امر مسجد شده است و برگزاری این همایش خود گواهی بر این ادعا می باشد.

عضو هیئت مدیره خبرگزاری شبستان اذعان کرد: پدیده طلاق و بروز مشکلات خانوادگی در بین زوجین نشان دهنده عدم آگاهی آنان می باشد که در این همایش سعی بر آن شده تا حداقل آگاهی در حوزه خانواده از طریق طرح مباحثی همچون ارتباط احساسی و عاطفی مفید و موثر با همسر، نحوه برخورد با مشکلات ، ارتباط با فرزند، و لزوم استفاده از کارشناسان و مشاورین مجرب به آنها مطرح می شود.

مدیرکل روابط عمومی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: آموزش چهره به چهره در قالب جلسات مشاوره و آموزش های مبتنی بر آموزه های دینی مد نظر است چرا که درمان بسیاری از مشکلات در قرآن و کلام ائمه اطهار می باشد.

طاهریان اظهار داشت: رویکرد این همایش مبتنی بر آموزش های علمی با محوریت قرآن و سیره فردی و اجتماعی ائمه معصومین (ع) است که در طی هر دوره سه ساعته آموزش مفید توسط اساتید برجسته و ارائه هفت عنوان کتاب در مباحث خانواده جهت ارتقای سطح اطلاعات زوجین پیش بینی شده است.

وی با اعلام آمادگی برای برقراری تعامل بیشتر با سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر خانواده گفت: امیدواریم بتوانیم با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با وزارتخانه هایی همچون وزارت مسکن و شهر سازی و نیز اداره رفاه و تامین اجتماعی میزان خدمات به زوج های جوان مساجد را افزایش دهیم.

طاهریان با اشاره به میزان اثرگذاری برگزاری همایش در جوار رضوی افزود: اگر زوجین در زندگی خود از فرامین شارع مقدس در زندگی پیروی کنند و به عهد و پیمان خود با امام رضا (ع) پایبند باشند می توانند حیات مادی و معنوی زندگی خود را تضمین نمایند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این همایش با حضور 1500 زوج از سراسر کشور و در طی 10 دوره تا 14 دی ماه برگزار می شود.