کشته شدن 42 کارمند سازمان ملل متحد در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل متحد، در این گزارش آمده است : در سال گذشته 33 نفر از کارکنان و 9 نفر از سربازانی که در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به نقاط مختلف جهان اعزام شده بودند در اثر ناآرامیهای موجود در کشورها کشته شده اند.

در همین رابطه "استفان کیسامبیرا" از کارمندان ارشد سازمان ملل متحد با انتقاد از این اوضاع گفت : باید اقدامات امنیتی برای محافظت از کارکنان نهادهای بین المللی افزایش یابد. افرادی که دست به چنین اقداماتی می زنند؛ باید بدانند که در دادگاه های بین المللی محاکمه خواهند شد و دولتها نیز باید این افراد را به دادگاه ها معرفی کنند.

بر اساس این گزارش، از میان کارکنان سازمان ملل متحد که در سال گذشته کشته شده اند فقط 17 نفر در 11 دسامبر 2007 در پایتخت الجزایر، 6 نفر در جریان بمب گذاری ماه ژوئن در لبنان و سایر کشته شدگان نیز در سودان، اوگاندا، افغانستان و نپال جان خود را از دست داده اند.