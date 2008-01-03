شان پن رئیس هیئت داوران جشنواره کن شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد شان پن که به رُک بودن و داشتن دیدگاههای سیاسی بسیار شفاف معروف است و کارنامه کاری بسیار موفق دارد، به نظر بهترین گزینه برای قرار گرفتن در صدر هیئت داوران معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا می‌آید که ماه مه سال جدید میلادی برگزار می‌شود.





شان پن و هوگو چاوز

بازیگر و کارگردان جنجالی در واکنش به اعلامیه برگزارکنندگان جشنواره فیلم کن درباره انتخاب خود به عنوان رئیس هیئت داوران گفت: "در چند سال اخیر سینما در سراسر جهان جانی تازه پیدا کرده و به شکلی فزاینده متفکرانه، بحث‌انگیز، تکان‌دهنده و پر از تخیل شده است. به جرات می‌توان گفت نسلی جدید از فیلمسازان سر برآورده‌اند."

او افزود: "جشنواره فیلم کن مدت‌هاست مرکز کشف موج‌های نو فیلمسازان است. واقعا می‌خواهم در این امر سهیم باشم." شصت و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 14 تا 25 مه برگزار می‌شود و هیئت داوران جشنواره فیلم برنده جایزه نخل طلا را مشخص می‌کند.

"پسر بد" سابق هالیوود که نقش‌آفرینی پیچیده او از پدری جویای انتقام در فیلم سال 2003 "رود میستیک" به کارگردانی کلینت ایستوود جایزه اسکار بهترین بازیگر را برایش به ارمغان آورد، این روزها در مرکز توجه صنعت فیلمسازی قرار دارد. "درون طبیعت وحشی" تازه‌ترین تجربه کارگردانی پن 47 ساله با نامزدی در چهار رشته پیشتاز جوایز انجمن بازیگران آمریکاست و از آن به عنوان یکی از بخت‌های مسلم اسکار امسال یاد می‌شود.

او در دهه 1980 بیشتر به خاطر ازدواج با مدونا خواننده پاپ شناخته می‌شد که چهار سال طول کشید. پن سال 1996 با رابین رایت پن بازیگر فیلم "فورست گامپ" ازدواج کرد که اکنون از او دو فرزند 14 و 16 ساله دارد. هفته پیش اعلام شد این زوج پس از 11 سال زندگی زناشویی از هم جدا می‌شوند.

پن سال 1960 در لس آنجلس به دنیا آمد. پدرش لئو کارگردان و مادرش ایلین بازیگر بودند. او ابتدا آرزو داشت وکیل شود، اما بازیگری را انتخاب کرد و با فیلم "شیپور خاموشی" (1981) به نقش یک دانشجو دانشگاه افسری وارد دنیای سینما شد. سال بعد با فیلم Fast Times at Ridgemont High تا حدی شناخته شد، اما چهار سال زندگی زناشویی پرتلاطم با مدونا نام او را در صدر اخبار قرار داد.

اواخر دهه 1980 حضور او در فیلم‌هایی مانند Colors‌ (دنیس هاپر، 1988) به نقش یک پلیس جوان و "ضایعات جنگ" (برایان دی پالما، 1989) در نقش یک گروهبان بسیار خشن در جنگ ویتنام بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت. پن سال 1991 با فیلم "دونده سرخپوست" با مضمون جنگ ویتنام برای اولین بار روی صندلی کارگردانی نشست. او این فیلم را با الهام از یکی از ترانه‌های دوستش بروس اسپرینگستین ساخت.

پن برای فیلم "اعدامی می‌آید" (تیم رابینز، 1995) برای اولین بار نامزد اسکار شد و برای "دوست‌داشتنی و رذل" (1999، وودی آلن) یک نامزدی دیگر به دست آورد. پن که از منتقدان سرسخت جرج بوش رئیس جمهور آمریکاست، چند ماه پیش از حمله آمریکا به عراق به این کشور سفر کرد تا از نزدیک شاهد اتفاقاتی باشد که در آنجا روی می‌دهد. او اوایل امسال نیز به ونزوئلا رفت و با هوگو چاوز دیدار کرد. ضمن اینکه دو سال پیش قبل از انتخابات ریاست جمهوری سفری به ایران داشت.

جایزه سه سال پیش آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به پن نوعی خرق عادت برای صنعتی بود که به ندرت پیش می‌آید از فرزندان سرکش خود تقدیر کند. تی‌یری فرمو، مدیر هنری جشنواره فیلم کن درباره او گفت: "پن نماینده سینمای مستقل آمریکا همینطور تصویری از آمریکایی است که دوست داریم."

این بازیگر معمولا دمغ پیش از فیلم "رود میستیک" سه بار دیگر نامزد اسکار شد که سومین‌بار برای فیلم سال 2001 "من سام هستم" بود، اما در هیچیک از مراسم شرکت نکرد. او سال 2003 در حالی در مراسم اسکار ظاهر شد که چند ماه قبل از آن برای محکوم کردن جنگی قریب‌الوقوع به عراق رفته بود. پن در جشنواره فیلم کن سال 2004 گفت: "اصلا نمی توانم تصور کنم امروز اینجا نشسته‌ام و دلم برای ریچارد نیکسن تنگ شده است."

"درون طبیعت وحشی" فیلم جدید پن در مقام کارگردان داستان واقعی جوانی به نام کریس مک‌کندلس است که در 22 سالگی قید تمام خوشی‌های دنیا را زد و برای ارتباط با طبیعت و زندگی به شیوه مورد نظر خود راهی سفری بی‌بازگشت به آلاسکا شد.