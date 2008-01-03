عامل انسانی مهمترین عامل وقوع تصادف در جاده های استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، جاده های استان سمنان به علت جغرافیای خاص مناطق کویری، یک دست و اغلب دارای فراز و نشیب و گردنه های خطرناک طبیعی و با افق دید باز ازجمله جاده های بالقوه کم خطر کشور محسوب می شوند، اما همین یکنواختی و فقدان جاذبه های چشم نواز طبیعی است که به عنوان عامل بزرگ تصادف ها و آفت رانندگی در چنین جاده هایی به شمار می رود.

یک کارشناس ترافیک پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، عامل انسانی، راه و وسیله نقلیه را از عوامل اصلی تصادفات عنوان کرد و افزود: عامل انسانی که عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در طول جاده از سوی رانندگان به وقوع می پیوندد، ارتکاب تخلفاتی چون سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ که در صورت هر یک از این تخلفات باعث وقوع یک حادثه می شود.

حسن خسرو جردی اظهار داشت: لازمه کاهش این علت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان است و باید رانندگان توجه داشته باشند در هنگام رانندگی درشب و زمانی که خستگی و خواب آلودگی بر آنان چیره شده حتما در یک پارکینگ مناسب به استراحت بپردازند تا شاهد حوادث دیگری نباشیم.

رئیس پلیس راه استان سمنان نیز گفت: در طول 565 کیلومتر محور اصلی تهران - مشهد، یک طرفه است و در بررسیهای صورت گرفته در زمینه بروز حوادث در طول این محورها علت، واژگونی وسائل نقلیه است.

سرهنگ خبیر افزود: علل واژگونی خودروها نیز عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه و خستگی و خواب آلودگی تشخیص داده شده است که نقش مهمی در پدید آمدن حوادث جاده ای دارد.

به گفته وی در دو حادثه اخیر بحث عامل انسانی به شدت مطرح بود که 85 علل را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه اقامتگاه بین راهی در طول محور استان سمنان بسیار کم است، تصریح کرد: متولیان این بخش نیز باید توجه ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان سمنان تصریح کرد: در بحث کنترل سرعت نیز توجه ویژه ای در طول این محور می شود و این در حالی است که این کنترل ها به صورت منطقه ای و نقطه ای انجام می گیرد و باید با نصب دوربینهای ثابت، سرعت وسائط نقلیه در این محور ها را کنترل کرد.