تنها مجرمان با اجرای طرح امنیت اجتماعی مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت السلام محسن کازرونی در جمع مدیران و مسئولان شهری و نیروی انتظامی اظهار داشت: ایجاد امنیت بر اساس کلام خدا هم از درون انسانها باید تقویت و هم شرایط بیرونی باید مساعد شود و هیچ یک از این امنیت ها به تنهایی کفایت نمی کند.

وی افزود: روزانه حوادث زیادی در شهرهای سراسر کشور اتفاق می افتد که بخشی از آنان به مسائل فردی و درونی افراد ارتباط دارد و بخش دیگری از آن به اجتماع که پلیس به عنوان اصلی ترین دستگاه ایجاد امنیت وظیفه مبارزه با این جرائم را به عهده دارد.

امام جمعه کرج یادآور شد: تمام کسانی که به خانواده و نوامیس خود پایبند هستند خواهان اجرای طرح امنیت اجتماعی به صورت جدی و مستمرند اما کسانی خود اهل خلافند و عاملان جرم محسوب می شوند از ادامه این ترس هراس داشته و آن را تخریب کرده اند.

وی تاکید کرد: ممکن است در اوایل طرح امنیت اجتماعی تندی هایی هم صورت گرفته باشد که باید با هم اندیشی و اصلاح طرح نقاط ضعف را اصلاح کرد و طرح را باشدت ادامه داد.

دکتر کازرونی خاطرنشان کرد: همدلی مسئولان باعث کاهش فشار کاری در یک دستگاه می شود و سطح کیفی خدمات را افزایش می دهد.