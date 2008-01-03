"رسول" در قاب مرگ آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه 13 دی هنرمندانی چون سیدرضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما، محمدرضا شرف‌الدین، مجید مجیدی، احمدرضا درویش، مجتبی راعی، جمال شورجه، عزیزالله حمیدنژاد و ... برای آخرین وداع با مرحوم احدی و تسلیت به خانواده احدی به خانه سینما آمده بودند.

در ابتدای این مراسم پس از نوحه‌خوانی، شرف‌الدین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس درباره مرحوم احدی گفت: "امروز رسول از میان ما رفت، خدا عاقبت همه ما را به خیر کند. مهم نیست کی و چگونه از این دنیا برویم، مهم این است که با عاقبت بخیری برویم. رسول ملاقلی‌پور و رسول احدی با عاقبت خوب از این دنیا رفتند."

وی درباره آشنایی خود با مرحوم احدی افزود: "رسول پس از گذراندن دوره در باغ فردوس، برای کارورزی سال 63 سر فیلمی نیمه‌بلند که من به همراه مجتبی راعی در آن همکاری می‌کردیم، پیش ما آمد. خضوع و افتادگی وی باعث آشنایی من با آن مرحوم شد و تا امروز ادامه داشت. برای همه عزیزان هنرمند آرزوی عاقبت بخیری همچون این دوست عزیز را خواستارم."

منوچهر محمدی هم درباره مرحوم احدی گفت: "داغ دیدن خیلی سخت است و متاسفانه سینمای ایران این روزها داغ زیاد می‌بیند. کم شدن تعداد هنرمندان این حوزه ما را سخت ناراحت می‌کند. امروز را با وداع احدی با پیکر رسول ملاقلی‌پور مقایسه می‌کنم. وقتی من و احدی جنازه رسول را از سردخانه قبرستانی در نوشهر تحویل گرفتیم، او با پیکر آن مرحوم وداعی عاشقانه کرد."

وی ادامه داد: "وداع احدی با جنازه مرحوم ملاقلی‌پور هرگز از یاد من نمی‌رود. من با دیدن این صحنه به عمق رفاقت این دو عزیز پی بردم. امروز خوشحالم که مشایعت این عزیز با حضور جمع کثیر هنرمندان سینما صورت گرفت و این نشان از زندگی هنری و رفاقت‌های معنوی دارد."

در پایان غلامرضا آزادی از اعضا شورای مرکزی انجمن فیلمبرداران خانه سینما در کلامی کوتاه گفت: "تنها می‌توانم بگویم رسول عزیز، تک تک فیلمبرداران سینمای ایران آرزوی شادی روحت را دارند." پس از صحبت‌های جمعی از هنرمندان، پیکر مرحوم رسول احدی روی دوش حاضران در مراسم از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) رفت.

نازنین مفخم، محمد آلادپوش، عزیز ساعتی، حبیب دهقان‌نسب، رویا نونهالی، مریلا زارعی، حسین محجوب، حبیب‌الله صادقی، حبیب اسماعیلی، ابوالقاسم طالبی، محمود گبرلو، فرشته طائرپور، منوچهر شاهسواری، مهوش وقاری، حمید خضوعی ابیانه، محمدرضا هنرمند، محمدعلی سجادی، نادر مقدس و ... در مراسم تشییع پیکر مرحوم احدی حضور داشتند.