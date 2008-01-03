سیاستهای 10 گانه سازمان گسترش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، در پی انتصاب معاون وزیر، اعضاء و رئیس جدید هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزیر صنایع و معادن طی ابلاغیه ای، سیاستهای جدید کاری این سازمان را تشریح کرد.

در این ابلاغیه خطاب به احمد قلعه بانی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمده است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است و در راستای سیاستها و اهداف عالی نظام، مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و دولت در جهت خدمتگذاری و تعالی کشور، در بخش صنعت و معدن فعالیت می نماید و همواره برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه بر مبنای توسعه و رشد صنعت باید انجام شود، به نحوی که سازمان مذکور پلی برای توسعه صنعتی کشور در همه زمینه ها باشد.

تسهیل و آماده سازی شرایط لازم برای اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی، همراه با در نظر گرفتن ملاحظات عملیاتی کردن این سیاستهای اصولی در راستای چشم انداز 20 ساله و برنامه ریزی برای توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف صنعتی در زیر مجموعه سازمان مذکور نیز از دیگر بندهای این ابلاغیه است.

همچنین این ابلاغیه بر زمانبندی و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت در آن حوزه به ترتیبی که تمامی این مصوبات در قالب یک برنامه جامع، عملیاتی شود و نتایج آن برای ملت ایران ملموس شود، توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری صنعتی در راستای محرومیت زدایی و عدالت گستری دولت تاکید می کند.

تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های صنعتی، تعامل سازنده با بانکها و موسسات مالی و پولی کشور برای ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و سرمایه گذاران، توجه جدی و حمایت همه جانبه از صنایع نوین و پیشرفته و صنایع پر ریسک در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها از دیگر بندهای ابلاغیه است.

ایجاد شرایط و بستر مناسب برای جذب و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها اعم از داخل و خارجی در جهت توسعه و نوسازی صنایع کشور و ایجاد شرایط لازم در جهت امنیت سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران و استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و توانمند به ویژه نخبگان جوان کشور برای اجرای این سیاستها نیز جزو بندهای 9 و 10 ابلاغیه وزیر صنایع و معادن به رئیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران است.