کمیته امداد 140 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین انواری پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر کمیته امداد به چهار میلیون و 500 هزار نفر در کشور خدمات رسانی می کند که 900 هزار نفر از آنان دانش آموز، دو میلیون نفر دانشجو و طلبه و یک میلیون و 900 هزار نفر سرپرست زن خانوار هستند.

وی به وجود موانعی در بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و افزود: سال گذشته 140 هزار فرصت شغلی در قالب طرحهای زودبازده اقتصادی با وامهایی به میزان دو تا 10 میلیون برای افراد تحت پوشش ایجاد شده است که 40 هزار فرصت شغلی آن اضافه بر تعهدات سازمان بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سالانه دو میلیاد تومان از صندوق های صدقات و نذورات کشور جمع آوری می شود که در کنار دیگر اعتبارات کمیته صرف خرید جهیزیه، کمک تحصیلی، کمک شغلی، درمان، بخش خودکفایی، تامین معاش و ... می شود.

وی یکی از طرح های کمیته امداد کشور را مشارکت با خیرین جهت احداث مسکن برای نیازمندان اعلام کرد و گفت: بخش عظمی از مشکلات این قشر نداشتن سرپناه است که امید می رود با اجرای مداوم این طرح این مشکل نیز برطرف شود.

در این مراسم حسینعلی عروجی به عنوان مدیر کل کمیته امداد غرب استان تهران معرفی و از زحمات حسینعلی محمدی تجلیل شد.