راهیابی عکاسان استان مرکزی به جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم"

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آثار عکاسی حمید رضا مجیدی و فاخته جلایر نژاد هنرمندان خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به این جشنواره راه یافت.

جشنواره سراسری عکس ما می توانیم توسط خانه عکاسان ایران در دهه فجر در تهران برگزار می شود و 54 اثر عکاسی از عکاسان سراسر کشور در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

همچنین آثار عکاسی هنرمندان خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی، حمید رضا مجیدی، علی صاحب الزمانی و فاخته جلایر نژاد به جشنواره سراسری عکس دین فرهنگ تمدن راه یافت.

این جشنواره نیز توسط مکعب هنر در دیماه امسال با حضور عکاسان منتخب سراسر کشور در تهران برگزار می شود.

در جشنواره سراسری عکس تهران 86 نیز آثار عکاسی امیر قادری و علی صاحب الزمانی که در تهران به همت عکاس خانه این شهر برگزار می شود راه یافت.