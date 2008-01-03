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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

احزاب سیاسی پاکستان خواستار افزایش تدابیر امنیتی شدند

احزاب سیاسی پاکستان خواستار افزایش تدابیر امنیتی شدند

احزاب سیاسی پاکستان امروز از دولت این کشور خواستند تا با افزایش تدابیر امنیتی، توجه بیشتری به حفظ جان رهبران گروه های سیاسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احزاب سیاسی پاکستان که عمده آنها را احزاب مخالف دولت تشکیل می دهند، از دولت مشرف خواستند تا با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی که تا تاریخ 18 فوریه به تعویق افتاده، تدابیر امنیتی را در این کشور افزایش دهد.

این احزاب با تاکید بر اینکه بر تلاشهای خود برای استقرار کامل دموکراسی در پاکستان ادامه می دهند از دولت خواستند تا اقدامات حفاظتی از تمام نامزدهایی را که قرار است در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کنند، افزایش دهد.

در همین رابطه،"احسان اقبال" سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرد : ما خواهان حفاظت کامل دولت از شریف هستیم؛ ما به رقابتهای انتخاباتی خود ادامه می دهیم.

بر همین اساس گفته می شود، حزب مسلم لیگ شاخه نواز از دولت پاکستان خواسته تا یک دستگاه اتومبیل ضد گلوله در اختیار شریف قرار دهد.

به گزارش مهر، پس از ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان در پنجشنبه ششم دی، اوضاع این کشور بار دیگر ناآرام شد و در این میان شایعه هایی مبنی بر احتمال ترور مشرف و نواز شریف نیز منتشر شد.

در پی این ناآرامیها روز گذشته اعلام شد که انتخابات پارلمانی این کشور که قرار بود هفته آینده برگزار شود تا تاریخ 18 فوریه ( 29 بهمن ) به تعویق می افتد.    

کد مطلب 615420

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