88 هزار غیر نظامی عراقی قربانی جنگ طلبی بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، درگزارشی که یک موسسه انگلیسی از قربانیان عراق ارائه داده است، فاش شد: 88 هزار شهروند عراقی از آغاز جنگ درعراق یعنی ازسال 2003 تا کنون دراین کشور کشته شدند.

براساس گزارش این موسسه که اطلاعات خود را ازطریق اخبار رسانه های گروهی، بیمارستانها، سازمانهای غیردولتی و دیگر موسسات به دست آورده، آمده است : شمار تقریبی غیرنظامیان عراقی که ازسال 2003 براثر اقدامات خشونت آمیز درعراق کشته شدند به آماری بین 81 هزار و 174 کشته تا 88 هزار و 585 کشته رسید.

درادامه بیانیه صادره ازسوی این موسسه که دراول ژانویه سال 2008 صادرشد،آمده است : عراق درسال 2007 شاهد کشته شدن 22 هزار و 586 نفر24 هزار تا 24 هزار و 159 نفر ازغیرنظامیان به علت اقدامات خشونت بار از جمله اقدامات نظامیان آمریکایی بود.

بر اساس این بیانیه، آمارکشته شده ها درخارج بغداد به شکل چشمگیری افزایش یافته است.