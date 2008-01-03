رشته های مدال آور در اولویت کار ستاد بازیهای المپیک قرار دارند

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالحسن مهدوی که درنشست ستاد بازیهای آسیایی والمپیک سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود : با توجه به این استراتژی نشست کمیته ملی المپیک با اعضای کادرفنی تیم های ملی در4 فدراسیون تکواندو، وزنه برداری، کشتی و جودو جهت ارائه برنامه های این فدراسیون ها شکل گرفت تا در رابطه با مباحث علمی درابعاد تغذیه، بدنسازی، روانشناسی پزشکی و مدیریتی تعامل و همکاری لازم انجام شود.

مهدی اضافه کرد: درهمین زمینه مقررشدحتی المقدوراردوهای تدارکاتی وآماده سازی تیم های المپیکی دراماکن و شهرهای مختلف برپا شود تا ورزشکاران ازیکنواختی شرایط اردویی خارج شوند.



وی افزود : بحث بسیارمهمی که دراین نشست مطرح شد بحث نگرش واقع بینانه وعلمی به لیگ های رشته های ورزشی مختلف بود که حتی المقدور ورزشکاران سهمیه کسب کرده ازحضور درلیگ های رشته خود صرف نظرکنند و باشگاه ها نیز این هماهنگی را انجام دهند.



مهدوی درپایان گفت : با توجه به این که توقع مردم از رشته های مدال آور المپیک بسیار بالاست مقررشد زمینه تامین بودجه های لازم و حضورجدی ورزشکاران این 4 رشته در تورنمنت بین المللی و مهم برنامه ریزی لازم تا المپیک پکن انجام گیرد .



شایان ذکراست که دراین جلسه دکتر کردی، دکتر واعظ موسوی، دکتر علی نژاد، رحیمی و دکتر خبازیان حضور داشتند.