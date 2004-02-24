جمعي ازشخصيت هاي عراقي، پايان اشغال كشورشان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، شخصيت هاي عراقي دراين بيانيه كه نسخه اي ازآن دراختيار روزنامه الشرق الاوسط گذاشته شد، حملات انتحاري برضد غيرنظاميان عراقي را محكوم كردند.

دراين بيانيه آمده است : ما اشغالگري اجنبي را بر كشور محكوم كرده و خواستار پايان فوري آن هستيم و حملات تروريستي بر ضد غير نظاميان بيگناه عراقي از طيف ها و طوايف مختلف را محكوم كرده و بر ضرورت محاكمه عاملان اين جنايات تاكيد مي كنيم و خواستار مهار اين عمليات ها براي حفظ وحدت و يكپارچگي ارضي و ملي عراق هستيم .

شخصيت هاي عراقي دراين بيانيه تاكيد كرده اند: معتقديم كه تلاش و همكاري ميان طيف ها و جريان هاي مختلف عراقي بهترين راه براي پس گرفتن حاكميت و قدرت كامل و تشكيل حكومت مشروع عراقي است كه برخاسته از اراده ملت با شيوه هاي دمكراتيك تحت نظارت سازمان ملل باشد.

شخصيت هايي چون عبدالكريم الازري، نجدت فتحي صفوت، صفاء الفلكي، شكري صالح زكي، هاشم الشبيب، سانحه امين زكي ، عبدالمجيد القيسي ، احمد الفارسي، سرهنگ علي حسين جاسم، دكتر فاضل الچلبي ، سعد شاكر، عبدالغني الدلي، مننع الخطيب، حازم السامرائي، محمود الهاشمي، سامي فرج علي و احمد كانش اين بيانيه را امضا كرده اند.

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