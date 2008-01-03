سمنان رتبه سوم ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات استان سمنان صبح امروز در آیین معرفی مدیر عامل جدید این شرکت گفت: 212 هزار مشترک تلفن همراه در استان سمنان وجود دارد که ضزیب نفوذ تلفن همراه از 19/10 درصد در سال 84 به 55/35 درصد رسیده است.

محمد علی واحدی زاده با بیان اینکه 120 مرکز تلفن روستایی در استان فعال است، تصریح کرد: سمنان توانسته است در زمینه سایت های جاده ای به عنوان اولین استان با شرکت ارتباطات سیار توافق کند.

به گفته وی برای پوشش نقاط کور جاده ای توافق شده است و مناقصه اجرای آن در حال اتمام است.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان نیز در این آیین با اشاره مسیر تردد زائران حرم رضوی از استان سمنان بر تقویت پوشش تلفن همراه در جاده های استان تاکید کرد.