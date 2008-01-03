مدرسه سازی به یک فرهنگ تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، علی آذرنژاد ظهر امروز در آیین افتتاح خوابگاه خیر ساز هنرستان شهید باهنر شهر خامنه افزود: فرهنگ مدرسه سازی به قدری در بین جامعه خیرین این خطه توسعه یافته که هر روز شاهد پیوستن خیل عظیم انسانهای آگاه و فداکار به جمع خیرین مدرسه ساز استان هستیم.

وی با اشاره به احسان و نیکوکاری و ایثارگری خیرین مدرسه ساز تصریح کرد: سرمایه گذاری خیرین مدرسه ساز استان در عرصه تعلیم و تربیت گامی حایز اهمیت در توسعه فضاهای آموزشی و پیشرفت و تعالی آذربایجان و کشور است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شبستر نیز با اشاره به گشایش خوابگاه و سالن غذاخوری هنرجویان هنرستان شهید باهنر خامنه گفت: این مجموعه رفاهی در زیربنایی به مساحت 340 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 600 میلیون ریال در مدت دو سال احداث شده است.

قاسم فتاح اهری تاکید کرد: تمامی هزینه ساخت این مجموعه به همت خیرین میرزا حاج آقا کمالی و حاجیه خانم عدیلی تامین شده شده است.

وی افزود: این خوابگاه تعداد 100 نفر از هنرجویانی را که همه روزه از شهرهای شرفخانه و سیس برای تحصیل در این هنرستان به خامنه سفر می کنند در خود جای خواهد داد.

فتاح در ادامه با اشاره به وضعیت ساختمان‌های مدارس شهرستان شبستر گفت: در حال حاضر 40 مدرسه در منطقه آموزش و پرورش شبستر نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 22 مدرسه فرسوده این شهرستان در حال نوسازی است گفت: تعداد 15 مدرسه از سوی اداره کل نوسازی و هفت مدرسه نیز توسط خیرین مدرسه ساز نوسازی و ساخته می شوند.