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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

مدرسه سازی به یک فرهنگ تبدیل شده است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی گفت: مدرسه سازی در بین خیرین و نیکوکاران آذربایجان شرقی به یک فرهنگ تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، علی آذرنژاد ظهر امروز در آیین افتتاح خوابگاه خیر ساز هنرستان شهید باهنر شهر خامنه افزود: فرهنگ مدرسه سازی به قدری در بین جامعه خیرین این خطه توسعه یافته که هر روز شاهد پیوستن خیل عظیم انسانهای آگاه و فداکار به جمع خیرین مدرسه ساز استان هستیم.

وی با اشاره به احسان و نیکوکاری و ایثارگری خیرین مدرسه ساز تصریح کرد: سرمایه گذاری خیرین مدرسه ساز استان در عرصه تعلیم و تربیت گامی حایز اهمیت در توسعه فضاهای آموزشی و پیشرفت و تعالی آذربایجان و کشور است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شبستر نیز با اشاره به گشایش خوابگاه و سالن غذاخوری هنرجویان هنرستان شهید باهنر خامنه گفت: این مجموعه رفاهی در زیربنایی به مساحت 340 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 600 میلیون ریال در مدت دو سال احداث شده است.

قاسم فتاح اهری تاکید کرد: تمامی هزینه ساخت این مجموعه به همت خیرین میرزا حاج آقا کمالی و حاجیه خانم عدیلی تامین شده شده است.

وی افزود: این خوابگاه تعداد 100 نفر از هنرجویانی را که همه روزه از شهرهای شرفخانه و سیس برای تحصیل در این هنرستان به خامنه سفر می کنند در خود جای خواهد داد.

فتاح در ادامه با اشاره به وضعیت ساختمان‌های مدارس شهرستان شبستر گفت: در حال حاضر 40 مدرسه در منطقه آموزش و پرورش شبستر نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 22 مدرسه فرسوده این شهرستان در حال نوسازی است گفت: تعداد 15 مدرسه از سوی اداره کل نوسازی و هفت مدرسه نیز توسط خیرین مدرسه ساز نوسازی و ساخته می شوند.

کد مطلب 615480

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