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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

تاثیر گذاری تحول آموزشی در گرو شروع آن در مقطع ابتدایی است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تحول آموزشی باید از مقطع ابتدایی شروع شود تا در مقاطع بالاتر تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی یزدی ظهر امروز در جلسه ستاد کیفیت آموزش عمومی استان کرمان اظهار داشت: کیفیت بخشی به آموزش عمومی بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحول در آموزش و پرورش مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته تحول فرهنگی به عنوان ریشه و اساس توسعه و تحول در جوامع مطرح است بنابراین برای توسعه کشور باید تحول از این بخش آغاز شود.

یزدی گفت: تحول باید در مقاطع ابتدایی و راهنمایی با برنامه ربزی کارشناسی شده  با سرعت و قوت انجام شود.

وی عنوان کرد: اولین گام فرهنگ سازی تغییر در نگرش مسئولان و دست اندر کاران آموزش و پرورش در امر آموزش است.

یزدی افزود: تحولات فرهنگی، تخصصی، ابزاری و مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

کد مطلب 615487

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