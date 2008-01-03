استقلال ظهر شنبه به تهران بازمی گردد / بازی با تیم های اماراتی منتفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال چهار روز پس از برگزاری دیدارمقابل ذوب آهن درچارچوب مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور تهران را به مقصد امارات ترک کرد. آبی پوشان پس از 11 روز اقامت دراین کشورظهر روزشنبه هفته جاری به تهران بازمی گردند تا تمرینات خود را در زمین شماره 2 آزادی پیگیری کنند.

نکته جالب توجه از اردوی آماده سازی آبی پوشان درامارات نیافتن حریفی تدارکاتی برای برگزاری بازی های تدارکاتی بود. از آنجائیکه تیم های اماراتی درگیرمسابقات جام حذفی و لیگ امارات هستند، برای برگزاری بازی دوستانه برابراستقلال ازخود تمایلی نشان ندادند وهمین مسئله باعث شد تا آبی پوشان تنها به انجام بازی دوستانه مقابل یک تیم کارگری رضایت دهند.

این بازی نیزعصر فردا جمعه در زمین چمن ورزشگاه ایرانیان شهردبی برگزارخواهد شد.