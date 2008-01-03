  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

استقلال ظهر شنبه به تهران بازمی گردد / بازی با تیم های اماراتی منتفی شد

استقلال ظهر شنبه به تهران بازمی گردد / بازی با تیم های اماراتی منتفی شد

تیم فوتبال استقلال پس از پایان اردوی 11 روزه خود در امارات و بدون انجام دیدار تدارکاتی با تیم های مطرح این کشور، ظهر شنبه به تهران باز می گردد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال چهار روز پس از برگزاری دیدارمقابل ذوب آهن درچارچوب مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور تهران را به مقصد امارات ترک کرد. آبی پوشان پس از 11 روز اقامت دراین کشورظهر روزشنبه هفته جاری به تهران بازمی گردند تا تمرینات خود را در زمین شماره 2 آزادی پیگیری کنند.

نکته جالب توجه از اردوی آماده سازی آبی پوشان درامارات نیافتن حریفی تدارکاتی برای برگزاری بازی های تدارکاتی بود. از آنجائیکه تیم های اماراتی درگیرمسابقات جام حذفی و لیگ امارات هستند، برای برگزاری بازی دوستانه برابراستقلال ازخود تمایلی نشان ندادند وهمین مسئله باعث شد تا آبی پوشان تنها به انجام بازی دوستانه مقابل یک تیم کارگری رضایت دهند.

این بازی نیزعصر فردا جمعه در زمین چمن ورزشگاه ایرانیان شهردبی برگزارخواهد شد.

کد مطلب 615492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها